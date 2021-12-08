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劍指侯友宜？新北議長：藍首長不應與柯文哲造勢

▲國民黨籍新北市議會議長蔣根煌認為藍營首長不應與台灣民眾黨靠太近。（圖／資料照片）
▲國民黨籍新北市議會議長蔣根煌認為藍營首長不應與台灣民眾黨靠太近。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-12-08 15:41:47

公投倒數十天，新北市長侯友宜遲未對公投議題表態，昨日卻與台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦同框出席同場活動，引發藍營基層不滿。深藍團體今日到黨中央前抗議，認為侯友宜反對核四，就是國民黨公投破口；據轉述，中常委、新北市議長蔣根煌今（8）日也在國民黨中常會中表示，國民黨所有縣市首長不應跟柯文哲造勢、跟台灣民眾黨靠太近，應該考慮清楚。

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蔣根煌與前國民黨秘書長李乾龍將在9日在新莊舉行公投造勢活動，喊出6000人參加，國民黨12日也將與民團秋鬥會師凱道，17日民主守夜，由國民黨主席朱立倫率一級主管夜宿自由廣場，做最後催票。

不過，侯友宜除未對公投表態，僅稱尊重民意之外，對於黨內邀約參加公投活動也是都已讀不回，引發藍營內部不滿，頻頻開轟某縣市首長明哲保身、畏畏縮縮，甚至有深藍團體今日到黨中央前，認為侯不配合國民黨政策，黨中央應該有所處理。

侯友宜昨日與柯文哲、鄭文燦合體，也被質疑是為2024造勢，更引發藍營不滿：「沒空拚公投，有空合體」。

據了解，蔣根煌在今日的國民黨中常會中也表示，國民黨所有的首長不要跟柯文哲造勢、不要跟台灣民眾黨靠太近，這些首長要考慮清楚。

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