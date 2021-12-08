劍指侯友宜？新北議長：藍首長不應與柯文哲造勢

公投倒數十天，新北市長侯友宜遲未對公投議題表態，昨日卻與台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦同框出席同場活動，引發藍營基層不滿。深藍團體今日到黨中央前抗議，認為侯友宜反對核四，就是國民黨公投破口；據轉述，中常委、新北市議長蔣根煌今（8）日也在國民黨中常會中表示，國民黨所有縣市首長不應跟柯文哲造勢、跟台灣民眾黨靠太近，應該考慮清楚。
記者余祥／台北報導
2021-12-08 15:41:47
蔣根煌與前國民黨秘書長李乾龍將在9日在新莊舉行公投造勢活動，喊出6000人參加，國民黨12日也將與民團秋鬥會師凱道，17日民主守夜，由國民黨主席朱立倫率一級主管夜宿自由廣場，做最後催票。
不過，侯友宜除未對公投表態，僅稱尊重民意之外，對於黨內邀約參加公投活動也是都已讀不回，引發藍營內部不滿，頻頻開轟某縣市首長明哲保身、畏畏縮縮，甚至有深藍團體今日到黨中央前，認為侯不配合國民黨政策，黨中央應該有所處理。
侯友宜昨日與柯文哲、鄭文燦合體，也被質疑是為2024造勢，更引發藍營不滿：「沒空拚公投，有空合體」。
據了解，蔣根煌在今日的國民黨中常會中也表示，國民黨所有的首長不要跟柯文哲造勢、不要跟台灣民眾黨靠太近，這些首長要考慮清楚。