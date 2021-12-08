還有多少林秉樞躲在暗處？藍營批蔡英文「網軍總司令」

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總召費鴻泰表示，民進黨暗黑網軍的頭目就是蔡英文總統，妳不是路人甲乙丙，請出來面對國人。上周發生民進黨立委高嘉瑜遭到男友林秉樞家暴事件，經過10天時間，引爆出民進黨利用網軍不但攻擊在野黨，不同派系網軍相互攻擊、詆毀，進行人格毀滅。
費強調，網軍的影響力遠遠大於陸海空情治單位，無所不在地編造、捏造打擊想要毀滅的對象，無所不用其極。林秉樞幕後老大到底是誰？從其母告別式多少政治人物送花、電子輓聯弔唁的名單上看，外界赫然發現民進黨新系前立委段宜康，在告別式中從頭坐到尾。
費鴻泰指出，從政27年擔任民意代表參加過無數次選民、朋友告別式場合，會在告別式中從頭坐到尾，其中必定有特殊關係，在林秉樞口中的「老大」段宜康，可否出來面對國人一次說清楚、講明白？或者林秉樞人生中的「老大」，不只有段宜康而已？在林秉樞其母告別式送花的人脈名單中，和民進黨所有派系幾乎都有往來；其中，新潮流與正國會是林秉樞人脈圖中，最多的兩個派系。
費鴻泰問，「民進黨正國會的老大是誰？」是不是也該出面跟國人說清楚、講明白？從林秉樞的人脈關係中，又牽扯出「台獨機關槍李柏璋」，而李柏璋又與正國會關係相當密切，那麼，林秉樞真正的「老大」到底是誰？難道民進黨不該跟社會大眾說清楚嗎？事實上，追根究柢民進黨網軍的「老大」就是蔡英文。
費鴻泰進一步指出，根據所揭露的林秉樞銀行轉帳交易紀錄明細，無論是中國信託還是台新銀行，轉帳帳號末四碼4465相同，外界盛傳這兩張交易明細其中一張是P圖做假的。假設為真，一位無業的博士生，短短一個月銀行帳戶多出2千多萬元，除非他是中樂透，金管會、金檢局、銀行局難道查不出來嗎？國民黨團要求金管會、調查局洗錢防制中心即刻啟動調查，縱使是林秉樞造假，相關單位更必須給社會一個清楚說明的交代。
費鴻泰表示，另外有關IP羅生門事件，國發會、交通部和公路總局互推皮球，但上一任交通部長林佳龍，屬民進黨正國會系統，林佳龍在擔任交通部長期間，任用許多「選舉助理」進入交通部擔任機要或約聘僱人員，林去職後，原次長王國材上任部長後，並沒有大幅度換掉原林佳龍帶進去的人馬，國民黨團要求王國材清查原林佳龍帶進去機要和約聘僱人員，清查IP使用時間、登入人員並不困難，交通部、公路總局不要再鬼扯。
費鴻泰表示，國民黨團正式檢舉要求調查局、警政署刑事局偵九隊介入調查，千萬不可以選擇性辦案，雙重標準。國民黨團已掌握相關人員，請相關單位在一周內公布調查結果。除此之外，行政院主管全國資安政務委員唐鳳也有責任釐清IP羅生門事件。
副書記長李德維表示，近年來，國人已經看清楚民進黨網軍如何影響政治，1450如何治國，蔡英文和民進黨如何利用網軍打擊異己，從楊蕙如、林瑋豐、李柏璋到林秉樞，這群網軍頭都和民進黨有著密切的關係；反過來說，從林秉樞其母告別式中，外界才窺見民進黨各派系、政治人物與網軍頭的密不可分關係。
李德維質疑，民進黨豢養網軍的錢從何而來？沒有工作的博士生，戶頭內有千萬存款，是否民進黨動用了國家資源滋養網軍？民進黨各派系利用國家資源，國庫通黨庫滋養、豢養網軍小弟，進行「網內互打」行為，相信不僅僅是在野黨無法接受，國人更無法接受。
李德維指出，從綠委高嘉瑜家暴事件，到公路總局IP羅生門事件，可窺見民進黨對於遮掩兩性「憑拳」的手法，行政院的「資訊天才」大臣唐鳳，是否該是出面找出幕後黑手？還是繼續躲在暗處？所謂的網路國家隊，變成「暗黑國家隊」。