吃不膩的老牌零食霸主　網激推做菜百搭：配皮蛋豆腐更絕

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《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近3個月內，有關國民零食的網路聲量，在老牌口味勢力角逐戰中，可樂果的討論度最為熱烈，3個月內相關則數高達1.9萬則。今年剛邁入50周年的老牌可樂果，面對來勢洶洶的後浪，近幾年積極開發新口味，並屢屢與名人、名店合作，頻頻推出限定款包裝。
像是近期找來藝人E.SO瘦子拍廣告，或是推出《傳說對決》包裝等，跟得上年輕世代是其致勝關鍵；在口味方面，除了長青款原味之外，這幾年也陸續開發出避風塘海派脆雞、藥膳排骨、薑母鴨、炒海瓜子、三杯雞、珍珠奶茶等怪奇口味，每每成為社群打卡夯品，成功帶動網路聲量。
其中「蒜味可樂果」受到不少民眾喜愛，網友大讚「還是蒜味好吃」，被許多網友視為台灣零食界的第一把交椅，更KUSO的是除了單吃之外，在食譜網站愛料理平台上，有多達43則關於可樂果的食譜，像是用可樂果的餅乾屑炸雞、炸蝦，或是將可樂果包入生菜蝦鬆、加入炒飯都是經典，也有人搭配皮蛋豆腐，大讚「簡單好吃又快速，好適合夏天。」
聲量排行緊追在後的第2名是科學麵，討論則數多達1.4萬則，其勁敵王子麵則位居第5名，兩款脆麵零食經常被視為台灣物價變動的指標之一，且各有死忠粉絲，習慣吃科學麵的網友認為調味粉比較好吃，喜愛王子麵的人則大推乾吃濕吃都超讚。
而近期登上大螢幕的浪味仙，因為突然出現在漫威電影《永恆族》中，再度引發台灣影迷討論，好萊塢知名女星安潔莉納裘莉在受訪時，也表示吃過那包餅乾，讓浪味先瞬間成為另類台灣之光。
排行第7名的鱈魚香絲，則是相當熱門的下酒菜料理，網友分享鱈魚香絲氣炸之後，沾美乃滋配啤酒的吃法超讚，更被視為追劇必備零食。其他上榜的還有蝦味仙、玉黍叔、義美小泡芙、旺旺仙貝、乖乖等經典款。