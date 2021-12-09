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吃不膩的老牌零食霸主　網激推做菜百搭：配皮蛋豆腐更絕

▲奪下零食網路聲量冠軍的可樂果，除了單吃之外，還能用來炒飯、包蝦鬆，甚至做成「可樂果皮蛋豆腐」。（圖／取自愛料理-Serena的美味廚房）
▲奪下零食網路聲量冠軍的可樂果，除了單吃之外，還能用來炒飯、包蝦鬆，甚至做成「可樂果皮蛋豆腐」。（圖／取自愛料理-Serena的美味廚房）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-09 08:00:00

身為台灣人超幸福，不只本土小吃多，連零食都是琳瑯滿目，陪伴六年級生、七年級生長大的袋裝零食，經過三、四十年，至今都還是賣場裡的餅乾霸主，對許多人來說，解的是嘴饞，吃的是回憶。《Social Lab社群實驗室》追蹤近3個月國內零食的網路聲量，盤點最受網友熱議的10款人氣國民零食，其中「可樂果」的聲勢最旺，近期討論逼近2萬則，不只當零食單吃，還能用來炒飯、包蝦鬆，網友創意吃法無極限。

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▲用可樂果當生菜蝦鬆的替代配料是很常見的作法。（圖／取自Cookpad-菲菲の媽）
▲用可樂果當生菜蝦鬆的替代配料是很常見的作法。（圖／取自Cookpad-菲菲の媽）

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近3個月內，有關國民零食的網路聲量，在老牌口味勢力角逐戰中，可樂果的討論度最為熱烈，3個月內相關則數高達1.9萬則。今年剛邁入50周年的老牌可樂果，面對來勢洶洶的後浪，近幾年積極開發新口味，並屢屢與名人、名店合作，頻頻推出限定款包裝。

像是近期找來藝人E.SO瘦子拍廣告，或是推出《傳說對決》包裝等，跟得上年輕世代是其致勝關鍵；在口味方面，除了長青款原味之外，這幾年也陸續開發出避風塘海派脆雞、藥膳排骨、薑母鴨、炒海瓜子、三杯雞、珍珠奶茶等怪奇口味，每每成為社群打卡夯品，成功帶動網路聲量。

▲可樂果近年推出許多怪奇口味，顛覆民眾想像，成功創造話題。（圖／取自聯華食品官網）
▲可樂果近年推出許多怪奇口味，顛覆民眾想像，成功創造話題。（圖／取自聯華食品官網）
其中「蒜味可樂果」受到不少民眾喜愛，網友大讚「還是蒜味好吃」，被許多網友視為台灣零食界的第一把交椅，更KUSO的是除了單吃之外，在食譜網站愛料理平台上，有多達43則關於可樂果的食譜，像是用可樂果的餅乾屑炸雞、炸蝦，或是將可樂果包入生菜蝦鬆、加入炒飯都是經典，也有人搭配皮蛋豆腐，大讚「簡單好吃又快速，好適合夏天。」

▲桃園中壢有小吃店主打創意炒飯，其中一道便是「可樂果炒飯」。（圖／取自larle的懶散空間）
▲桃園中壢有小吃店主打創意炒飯，其中一道便是「可樂果炒飯」。（圖／取自larle的懶散空間）

聲量排行緊追在後的第2名是科學麵，討論則數多達1.4萬則，其勁敵王子麵則位居第5名，兩款脆麵零食經常被視為台灣物價變動的指標之一，且各有死忠粉絲，習慣吃科學麵的網友認為調味粉比較好吃，喜愛王子麵的人則大推乾吃濕吃都超讚。

而近期登上大螢幕的浪味仙，因為突然出現在漫威電影《永恆族》中，再度引發台灣影迷討論，好萊塢知名女星安潔莉納裘莉在受訪時，也表示吃過那包餅乾，讓浪味先瞬間成為另類台灣之光。

排行第7名的鱈魚香絲，則是相當熱門的下酒菜料理，網友分享鱈魚香絲氣炸之後，沾美乃滋配啤酒的吃法超讚，更被視為追劇必備零食。其他上榜的還有蝦味仙、玉黍叔、義美小泡芙、旺旺仙貝、乖乖等經典款。

▲近3個月的零食網路聲量排行中，可樂果的討論度最高。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
▲近3個月的零食網路聲量排行中，可樂果的討論度最高。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

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