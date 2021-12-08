遭控一口氣掃21個愛心便當！高雄嬤出面喊冤：我只拿6個
高雄楠梓愛心物資站，近日有一名婦人竟一口氣拿走21個便當，讓當天深夜一名背著嬰兒前去領物資的母親空手而歸，讓站長氣得出面爆料，這名婦人家境不錯還住市區透天，稍早這名婦人出面喊冤，聲稱自己只拿6個便當，且是拿給有需要的人，還表示自己明年要選里長，強調不會去掃愛心便當當自己的公關品。
編輯中心／綜合報導
2021-12-08 16:14:14
幾個月前，有一名20多歲的女子，到高雄楠梓一處愛心物資站，拿走17個便當和2箱價值4500多元罐頭，沒想到近日站長又在「楠梓新路292號-愛心冰箱站」的臉書粉專上表示，4日凌晨，有一名阿嬤在凌晨一次拿走了21個便當，讓當天一名背著嬰兒，在凌晨1時許前來領物資的媽媽空手而歸。
站長氣得出面透露，這名狂掃21個便當的阿嬤家境不錯，甚至還住在市區的透天厝，直批是「拿走別人希望」，質疑一次拿走21碗，是家裡真的有很困難嗎？
對此，這名阿嬤出面喊冤，指出自己只有拿走6個，而且他是拿去給有需要的人「我知道哪些人有需要」，她還表示，他明年要選里長，但不是拿愛心便當當成自己的公關品，還說自己要選會清清白白的選，不要人身攻擊「他跳到黃河都洗不清」，並承諾選上一定會幫助弱勢。（編輯：林莞茜）