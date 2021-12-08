今日廣場》馮志銘／生生用平板政策需增加支援人力

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世界各國進行線上教學會遇到的第一個問題就是資訊設備的問題，馬斯洛的需求層次論提到物質基本需求達到後便可追求精神層面，線上教學亦是如此，當我們基本的「硬體」設備到位後，接下來我們必須去思考與超前部屬的是「軟體」配套是否能同步跟上，亦即是線上教學時的支援人力，以及教師對於線上教學軟體的熟練度是否到位。根據經濟合作暨發展組織OECD的調查，線上教學模式的學習成效明顯低於傳統實體授課模式，其中很大的原因在於並無完善的配套措施。
現在基層教師們除了準備實體課程之外，尚需花更多的心力去準備線上課程。線上教學並非設備到位就可以開始進行教學，而是必須先備課、另外設計教學活動以兼顧教學目標與線上課程進行的流暢度，更須熟練師生的設備與帳號管理、學生學習成效的數據分析，還得事先對學生進行軟體教學、網路安全與倫理的課程與規範…等，若沒有支援更多的人力協助教師進行線上教學，除了線上教學時狀況百出之外，更嚴重的是會影響到實體教學的成效。
綜合以上所述，希望教育部門能思考如何增加支援學校相關人力。設備衝量達成後，更要思考如何增進學生學習品質的部分，否則在如此立意良善的政策之下，結果卻無人受惠實為大眾所不樂見。
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