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今日廣場》馮志銘／生生用平板政策需增加支援人力

▲近日行政院長蘇貞昌拍板定案，未來四年投入新台幣200億元達成班班有網路、生生用平板的目標，盼教育部門能思考如何增加支援學校相關人力。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲近日行政院長蘇貞昌拍板定案，未來四年投入新台幣200億元達成班班有網路、生生用平板的目標，盼教育部門能思考如何增加支援學校相關人力。（示意圖／翻攝自Pixabay）

文/馮志銘

2021-12-08 16:29:04

馮志銘／台北市教師會資訊政策部主任

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自5月疫情爆發、台灣進入停課不停學以來，全台皆進行線上同步或非同步的教學模式，首先最需要的資源就是各類載具與相關資訊設備。根據調查顯示，最為普及的手持載具是智慧型手機，其次為平板電腦，尤其是智慧型手機的持有率超過88%，但由於手機螢幕大小的關係，若使用手機進行線上教學，學習的效果會大打折扣。近日行政院長蘇貞昌拍板定案，未來四年投入新台幣200億元達成班班有網路、生生用平板的目標。這次經費的補助，對於充實行動載具普及率與行動網路提升絕對有相當的效果。

世界各國進行線上教學會遇到的第一個問題就是資訊設備的問題，馬斯洛的需求層次論提到物質基本需求達到後便可追求精神層面，線上教學亦是如此，當我們基本的「硬體」設備到位後，接下來我們必須去思考與超前部屬的是「軟體」配套是否能同步跟上，亦即是線上教學時的支援人力，以及教師對於線上教學軟體的熟練度是否到位。根據經濟合作暨發展組織OECD的調查，線上教學模式的學習成效明顯低於傳統實體授課模式，其中很大的原因在於並無完善的配套措施。

現在基層教師們除了準備實體課程之外，尚需花更多的心力去準備線上課程。線上教學並非設備到位就可以開始進行教學，而是必須先備課、另外設計教學活動以兼顧教學目標與線上課程進行的流暢度，更須熟練師生的設備與帳號管理、學生學習成效的數據分析，還得事先對學生進行軟體教學、網路安全與倫理的課程與規範…等，若沒有支援更多的人力協助教師進行線上教學，除了線上教學時狀況百出之外，更嚴重的是會影響到實體教學的成效。

綜合以上所述，希望教育部門能思考如何增加支援學校相關人力。設備衝量達成後，更要思考如何增進學生學習品質的部分，否則在如此立意良善的政策之下，結果卻無人受惠實為大眾所不樂見。


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