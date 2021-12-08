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中市人口數首度負成長 議員：反應都市競爭力

▲議員指出，台中市人口40年來首度呈現負成長，要求市長召專案會議提出改善設法把人口拉回來。(圖／柳榮俊攝2021.12.8)
▲議員指出，台中市人口40年來首度呈現負成長，要求市長召專案會議提出改善設法把人口拉回來。(圖／柳榮俊攝2021.12.8)

記者柳榮俊/台中報導

2021-12-08 16:37:58

台灣面臨嚴重少子危機，台中市議會今(8)進行市政總質詢，市議員陳世凱、林德宇、何敏誠、施志昌質詢指出，台中市人口40年來首度呈現負成長，一個城市的人口反應了一個都市的競爭力，亦可能造成許多問題。施志昌也說，其中大甲、大安、外埔人口流失近三年的時間減少了3.7%，是每年都在減少，不是今年才有這樣的狀況。要求市長召開一次專案會議盤點檢討問題核心為何，進而提出改善設法把人口拉回來。

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陳世凱說，今年四月，民政局吳局長接受媒體訪問時指出，台中市人口社會增加數是六都第一，但他發現台中人口從2021年四月起逐月呈現負成長，這是自1981年來首次呈現負成長，一個城市的人口反應了一個都市的競爭力，亦可能造成許多問題，舉凡剛通車的台中捷運即陸續完成的公共設施，將可能因人口減少而造成使用率減少，進而拖垮整個都市的發展。

▲議員施志昌表示，中市人口呈現負成長，市府三年來卻束手無策(圖／柳榮俊攝2021.12.8)
▲議員施志昌表示，中市人口呈現負成長，市府三年來卻束手無策(圖／柳榮俊攝2021.12.8)

施志昌指出，關於甲安埔的人口流失，在108年一月時，甲安埔加起來的人口為129115人，到了今年11月，人口為125701，減少了2.6%。其中流失最快的就是大安區，將近三年的時間減少了3.7%，而且是每年都在減少，不是今年才有這樣的狀況。但同樣為海線，梧棲108年一月時人口為58,331人，今年十一月為59,484人，人口卻成長了將近2%


施志昌表示，雖然甲安埔人口逐漸外移，但甲安埔的房價也沒跌。因為土地的限制，都市計畫區住宅稀缺，其他地方又被國土計畫大量劃為農業區，蓋個農舍也困難，年輕人連要找個可負擔的住所也困難，在沒有就業機會、交通不便、房屋又貴的情況下，還不如搬到市區住，這樣的情況讓甲安埔更沒有未來。


市長盧秀燕指出，今年各縣市面對嚴竣情勢，台中市人口成長6都第25月新冠疫情發生後，除了社會人口停止流動，民眾對於養兒育女計劃也重新思考，但這些都不是停止進步的理由，市府針對10年未調整的生育津貼，明年生育補助津貼由原本一胎一萬元加碼補助至一胎二萬元，市府也會召開市政會議通盤討論。

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