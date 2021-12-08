中市人口數首度負成長 議員：反應都市競爭力

台灣面臨嚴重少子危機，台中市議會今 (8) 進行市政總質詢，市議員陳世凱、林德宇、何敏誠、施志昌質詢指出，台中市人口 40 年來首度呈現負成長，一個城市的人口反應了一個都市的競爭力，亦可能造成許多問題。施志昌也說，其中大 甲、大安、外埔人口流失近三年的時間減少了3.7%，是每年都在減少，不是今年才有這樣的狀況。 要求市長召開一次專案會議盤點檢討問題核心為何，進而提出改善設法把人口拉回來。

我是廣告 請繼續往下閱讀

陳世凱說，今年四月，民政局吳局長接受媒體訪問時指出，台中市人口社會增加數是六都第一，但他發現台中人口從 2021 年四月起逐月呈現負成長，這是自 1981 年來首次呈現負成長，一個城市的人口反應了一個都市的競爭力，亦可能造成許多問題，舉凡剛通車的台中捷運即陸續完成的公共設施，將可能因人口減少而造成使用率減少，進而拖垮整個都市的發展。

▲議員施志昌表示，中市人口呈現負成長，市府三年來卻束手無策(圖／柳榮俊攝2021.12.8)

施志昌指出，關於甲安埔的人口流失，在 108 年一月時，甲安埔加起來的人口為 129115 人，到了今年 11 月，人口為 125701 ，減少了 2.6% 。其中流失最快的就是大安區，將近三年的時間減少了 3.7% ，而且是每年都在減少，不是今年才有這樣的狀況。但同樣為海線，梧棲 108 年一月時人口為 58,331 人，今年十一月為 59,484 人，人口卻成長了將近 2% 。

施志昌表示，雖然甲安埔人口逐漸外移，但甲安埔的房價也沒跌。因為土地的限制，都市計畫區住宅稀缺，其他地方又被國土計畫大量劃為農業區，蓋個農舍也困難，年輕人連要找個可負擔的住所也困難，在沒有就業機會、交通不便、房屋又貴的情況下，還不如搬到市區住，這樣的情況讓甲安埔更沒有未來。