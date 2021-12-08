中華郵政2022新服務！i郵箱「箱到箱」、數位帳戶上線

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中華郵政公司表示，數位存款帳戶開戶流程簡易省時，開戶時亦可同步線上申辦郵政VISA金融卡、網路郵局及APP等服務，並提供客戶安心且便利之卡片支付、行動支付及電子支付連結等多元功能，數位帳戶更多優惠訊息將於正式開辦前公告周知，歡迎年滿20歲本國成年人，備妥雙證件及自然人憑證申請，共享數位金融便捷新生活。
另外，也將在1月5日起，開辦「i 郵箱寄至 i 郵箱」下簡稱「箱到箱」優惠服務，使用小型儲格每件優惠資費為55元，使用中、大型儲格每件優惠資費為60元。
中華郵政公司表示，ｉ郵箱自助寄件方便省時，寄件前請先至郵政EZPost網站註冊會員，並於線上預填「i 郵箱交寄用託運單」且收件地址選擇「i 郵箱」，再至 i 郵箱櫃體選擇「箱到箱」完成寄件者，即可享受上述優惠資費，是民眾及中小型電子商務業者經濟實惠的寄件好幫手。
另為提升民眾支付便利性，i郵箱持續提供多元支付工具，繼開放郵政金融卡及電子票證於i郵箱箱體繳付郵資後，12月1日起續提供LINE Pay Money支付郵資服務，操作十分簡易便利。
中華郵政公司已在全國郵局、學校、社區大樓、台鐵車站及捷運站等處布建2,408座 i 郵箱，提供民眾24小時全年無休的自助取、寄郵件服務，除落實零接觸科技防疫理念外，郵件係以單獨儲格置放方式確保安全及使用者隱私，且透過 i 郵箱取件僅需10秒鐘，可大幅節省民眾一般到店取貨排隊等待及找尋貨件時間，歡迎民眾多加利用。