獨／米砂揭AV《魷魚》分紅祕辛　尋炎亞綸級男優刷掉9成

知名YouTuber米砂擔任成人影片監製，模仿韓劇《魷魚遊戲》所拍攝的AV影片《鮑魚遊戲》，引發網友熱烈討論，讓成人影音平台訂閱人數暴增，金主海撈數百萬，她也有六位數進帳。米砂透露，下一步想拍的是給女性看的影片，講求AV男優顏值要高，最好有炎亞綸等級的長相，可惜收到的人選資料都未盡人意，光是長相就已經刷掉9成報名者。





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▲米砂下一步要拍給女性看的成人影片。（圖／翻攝米砂IG）

米砂透露，這次想拍的是溫柔、少女漫畫感的影片，營造戀愛感的AV，經由同事共同發想，最符合大家對長相要求的男神就是炎亞綸，所以她開出需年滿20、身上無刺青、身高175以上、身材適中、高顏值及性器官需有15公分等6項嚴苛條件，片酬約為6〜10萬元，不過帥哥非常難找，還有人丟履歷希望不要露臉，讓她哭笑不得，米砂笑說：「我要求標準是至少80分，但大家對高顏值是不是有點誤會？」希望再抬高片酬，找到適合的人選。





米砂最近買200萬特斯拉新車、入住1,700萬新房，被認為靠《鮑魚遊戲》賺很大，甚至有包養謠言。她向《NOWnews今日新聞》親揭分紅祕辛，透露工作人員眾多，最後自己分紅不到100萬元，真正賺到的是在圈子裡的知名度、話語權，作品被認可、有口碑，讓她覺得更有意義。





▲米砂今年入手200萬元的特斯拉新車。（圖／翻攝米砂IG）

當網紅真的好賺嗎？米砂認為，YouTuber只要認真拍片，流量分紅加上接業配費用，年賺百萬根本不是問題，對自己被包養傳言嗤之以鼻。她自認是危機意識很高的人，不喜歡冒風險，賺了錢就存下來，選擇買房買車，並未投資股票、基金，新房已付完一半貸款，比較沒有壓力，每月還剩10萬房貸，裝潢則交給男友負責，她打趣說男友就是「打工換宿」。





儘管站穩一席之地，每月都有豐厚收入，米砂憂患意識強烈，坦言「保守估計自己還能賺2年，一直在想退休」，不希望生活負擔太大。她曾有拍攝性愛電影或自傳電影的念頭，希望能在電影院上映播放，大規模製作恐要1年時間籌備、花費1、2,000萬，身旁親友則勸她以澎恰恰為誡，不要輕易嘗試拍電影，所以這想法只能暫時保留，現階段努力衝刺賺錢才是首要目標。



