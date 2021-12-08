TPOC分析　林靜儀網路好感度大勝　顏寬恒慘淪黨內邊緣人

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藍營顏寬恒卻因宣布參選以來負面爭議不斷，包括名下66筆房產土地、逾2千萬存款被狂酸「財產來源不明」，接著被爆出上屆立委任內助家族取得台中港務公司105號碼頭經營權、南屯公保地蓋違建招待所，連競選活動都因餐食「炒米粉」過於豐盛，被批評有賄選疑慮，網路好感度在0.3左右徘徊。
目前林靜儀網路好感度0.57，和顏寬恒的0.31存在不少差距。
儘管近期輿情聚焦在4大公投、民進黨立委高嘉瑜遭家暴案，但中二立委補選在YouTube平台受到高度關注，尤其是電視政論節目積極討論顏家土地、財產爭議，已在泛綠閱聽眾中發揮影響力，進而影響對顏寬恒的好感度，也創造了點閱高峰。
自10月25日以來，三立電視「鄭知道了」節目創造532萬點閱率居冠、「民視讚夯」頻道411萬居次。談論中二補選觀看次數前十名的頻道，不僅大多偏綠，且點閱率皆破百萬。
在同黨奧援部份，綠營有64名公職人員、200多臉書貼文力挺林靜儀，創造超過116萬次粉絲互動。「挺林」不遺餘力的交通部前部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、民進黨立委何欣純，自身網路聲量也因此大幅拉抬。反觀國民黨僅15人、25篇「挺顏」文章，互動數為綠營的1成8。具台中地緣關係的前主席江啟臣、立委楊瓊瓔、前立委沈智慧雖發文力挺顏寬恒，但台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫都不曾發文支持，讓他慘淪黨內「邊緣人」。
TPOC台灣議題研究中心分析，林靜儀網路好感度雖高，但國民黨憑藉「刪Q」成功、在地雄厚組織實力，勝選可能性仍佔上風，民進黨想複製2020勝選模式，一要整合黨內派系、成功動員開出組織票，二要催高泛綠支持者、中間選民投票率。
根據網路數據分析觀察，民進黨目前雙管齊下，一面在政論節目持續討論顏家醜聞和爭議，對年齡稍長的電視收視族群有一定催票效果，另外透過網路塑造林靜儀專業、溫柔的正面形象，有助於帶動年輕族群投票意願；反觀一路挨打的顏寬恒，國民黨要角低調未聲援，網路聲勢下挫，亟需黨內助攻添柴加火。