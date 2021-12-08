中市垃圾處理問題 議員：暫停收外縣市垃圾處理

全國廢棄物無處可去，台中市烏日焚化廠仍自行收取外縣市一般事業廢棄物，造成垃圾車等候進入焚化廠，大排長龍，甚至要發號碼牌。市議員邱素貞今 (8) 日總質詢，要求環保局協調烏日廠，暫停處理外縣市垃圾，優先處理台中市事業機構的垃圾，否則期滿應解約。

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市議員邱素貞、謝明源、蕭隆澤指出，高雄不再協助處理外縣市垃圾，垃圾處理問題已成為各縣市燙手山芋，原台中市部份事業機構產出的事業廢棄物，南送至高雄焚化廠處理，勢必回流又是一大棘手問題。

邱素貞表示，台中市目前有文山、后里、烏日三座焚化廠，其中，文山廠及后里廠皆無收受外縣市事業廢棄物，烏日焚化廠為 BOT 廠，依合約規定，廠商可自行收取一般事業廢棄物，卻造成烏日民營垃圾車排隊等候進入焚化廠處理大排長龍。

過去，烏日焚化廠歲修前，垃圾車即大排長龍，平均需等候 3 小時時間習以為常，目前狀況更為慘烈，率先實施號碼牌發放，甚至出現必須隔日才能處理前日進廠車輛的垃圾，令人嘆為觀止。

邱素貞說，在還沒有多餘能力處理台中市事業機構產出的事業廢棄物前，希望烏日廠暫停處理外縣市垃圾，優先處理台中市事業機構的垃圾，並速協調外縣市尚有餘裕量的焚化廠，協助處理台中市垃圾；否則，合約到期應解約。

此外，對於民營廢棄物清除機構反映，烏日焚化廠自 111 年 1 月 1 日起調漲各類廢棄物焚化處理費用，恐造成產源還要增加處理費用，邱素貞希望環保局要有積極作為，採取必要因應措施，避免藉著全國廢棄物無處可去的機會，刻意漲價。

環保局長陳宏益表示，目前環保局協調附近掩埋場暫時開放，並將公家及民間收取垃圾分開處理，並透過專人管理分類清楚，未來也會利用掩埋場平面空間互相配合解決塞車問題，研議納入 SOP 處理，並做好消毒工作，照顧地方。