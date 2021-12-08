林秉樞列冊打疫苗？國安局：非本局人員、未列施打名冊
立委高嘉瑜遭前男友林秉樞家暴案，如滾雪球般擴大，衍生出網軍帶風向、PCHOME董事長詹宏志施壓媒體報導、民進黨學運世代與林秉樞聚餐合照，國民黨台北市議員李柏毅爆料，稱林秉樞在6月就用國安人員的梯次打完第二劑疫苗。對此，國安局今（8）日澄清表示，林秉樞並非本局人員，亦無列入國安局疫苗施打名冊。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-08 17:28:16｜2021-12-08 17:30:36
李柏毅日前在政論節目指出，有民眾打電話到他的辦公室爆料，稱林秉樞在今年6月的時候就用國安人員的梯次打完第二劑疫苗。對此，國安局下午發布新聞稿表示，有關媒體報導高委員家暴案林姓當事人用國安人員名額施打兩劑疫苗，「經查，林員非本局人員，亦無列入本局疫苗施打名冊」。
針對有名嘴指涉林秉樞是國家安全局外圍人員，國安局副局長陳進廣日前於立院外交及國防委員會答詢指出，「這些毫無根據、純屬臆測的言論都不是事實，請各界不要以訛傳訛。」
國安局強調，本局各項工作均係依法行政，對於部分人士毫無證據、純屬臆測之言論，本局深表遺憾，請各界勿以訛傳訛。
※【NOWnews 今日新聞
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