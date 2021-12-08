NBA／超耐操？出賽時間飆近年新高 KD：我明天打48分鐘
籃網今(8)日有驚無險以102:99擊敗獨行俠，為了贏球Kevin Durant下半場完全沒休息，過去5場場均出賽時間更是來到40.4分鐘，籃網教頭Steve Nash坦言如此大量使用KD並不理想，但也別無他法。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-08 17:33:50
33歲的KD此前本季22場比賽場均出賽36分鐘，是近7個賽季以來的個人新高，排在全聯盟第6多，而今天也打了41分鐘，下半場完全沒休息，近5戰場均來到40.4分鐘，攻下全隊24分7籃板3助攻。
被問到出賽時間，KD並不在意，「如果一定要上場的話我會在那，我知道大家可能擔心我的上場時間，我曾經受過傷，這樣可能會增加受傷風險等等，但等到有問題時我們會解決，現在我只想打球。」
KD還開玩笑說，「我明天可能會打48分鐘，沒什麼原因。」相較子弟兵的幽默，Nash坦言，「我們並不喜歡這件事。有時候過度使用KD或是James Harden有風險，我們必須保持謹慎，考量整個賽季，打得聰明點，做一些艱難的決定。」
Nash先前受訪時也提過，為了贏球只能把兩大巨頭一直擺在球場上，目前還找不到其他方法可解決，不過籃網目前以17勝7負戰績排在東區榜首，若要在季後賽走得長遠，勢必要在例行賽讓兩大巨頭有適度休息的空間。