署長李伯璋懂吃！民生社區約會名店揭露　台菜配香檳一絕

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搭配師傅精湛手藝，依食材調味，許多民眾造訪都說店家品味頗優，醬油及哇沙米幾乎用不太到，特色烏魚子及一夜干也偶爾現蹤。有著「招牌滷肉飯」暱稱的三色丼，放入鮪魚肚肉泥、海膽及鮭魚卵，則是常客熱愛的一品。
而「富錦樹台菜香檳」主打法式飲食節奏，品嚐道地經典台灣菜，更特別將法國香檳拿來佐餐，翻轉大家的台灣印象相當成功，意外合拍的餐酒體驗，創造台菜新風潮。燒豬腳、東波肉、麻油煮、醉雞、蒼蠅頭、酥卷（春捲）及特製手工獅子頭，道道是你不陌生的家常小菜與功夫台菜，卻更精緻有味。
位於民生社區的敦北店，以大片玻璃的穿透空間營造簡約獨白氣氛，擅長融入乾燥花與植栽，盎然空間彷彿會呼吸、有個性，白天陽光灑落溫暖，夜晚則連路燈都為餐桌打燈，浪漫至極。
連義大利美食達人都推薦的「a Mano義舍廚房」，由領略過國際五星級酒店的義籍餐飲總監Giorgio Pappalardo創立，手作原汁原味的家鄉披薩、義大利麵及正宗南義料理，更獨創許多家庭特色料理，一開幕就掀起話題。
斥資引進「拿坡里正統披薩協會」認證的石窯，在清新雅緻的溫馨小餐館內，以攝氏400度高溫窯烤招牌披薩，除了想像得到的常見款菜色，還有迷你巧口披薩、炸披薩餃，及甜口味外表滾上一層糖粉的炸披薩糰，讓許多饕客慕名而來一嚐異國滋味。
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