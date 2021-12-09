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署長李伯璋懂吃！民生社區約會名店揭露　台菜配香檳一絕

▲民生社區氣氛閒適，約會餐廳名店眾多，健保署長李伯璋懂吃的無菜單日料，或台菜配香檳都很老饕喜愛。（圖／Shutterstock、翻攝自富錦樹台菜香檳FB）
▲民生社區氣氛閒適，約會餐廳名店眾多，健保署長李伯璋懂吃的無菜單日料，或台菜配香檳都很老饕喜愛。（圖／Shutterstock、翻攝自富錦樹台菜香檳FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-12-09 11:42:08

健保署長李伯璋日前遭媒體直擊，與「乾女兒」到台北市民生社區用餐，消息一出引發高度關注，兩人用餐的錦富日本料理，是訂位經常爆滿的隱密老店，採無菜單形式供餐。讓民眾驚覺，原來署長很懂吃！而在民生社區週邊也有不少約會名店值得一訪，如氣氛浪漫的富錦樹台菜香檳，及提供純正南義料理的a Mano義舍廚房。

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署長帶吃的錦富無菜單日本料理，人均消費千元起跳，小小店內的板前座位可以親眼瞧見老師傅手藝，從開胃菜就送上滷鮑魚，新鮮黑鮪魚、水針魚、帶卵螳螂蝦、海戰車、海膽，甚至連深海鮟鱇魚都吃得到。

▲錦富日本料理是低調有名氣的無菜單日料老店。（圖／翻攝自錦富日本料理FB）
▲錦富日本料理是低調有名氣的無菜單日料老店。（圖／翻攝自錦富日本料理FB）
搭配師傅精湛手藝，依食材調味，許多民眾造訪都說店家品味頗優，醬油及哇沙米幾乎用不太到，特色烏魚子及一夜干也偶爾現蹤。有著「招牌滷肉飯」暱稱的三色丼，放入鮪魚肚肉泥、海膽及鮭魚卵，則是常客熱愛的一品。

▲富錦樹台菜香檳讓品嚐台灣菜變的精緻風雅。（圖／翻攝自富錦樹台菜香檳FB）
▲富錦樹台菜香檳讓品嚐台灣菜變的精緻風雅。（圖／翻攝自富錦樹台菜香檳FB）
而「富錦樹台菜香檳」主打法式飲食節奏，品嚐道地經典台灣菜，更特別將法國香檳拿來佐餐，翻轉大家的台灣印象相當成功，意外合拍的餐酒體驗，創造台菜新風潮。燒豬腳、東波肉、麻油煮、醉雞、蒼蠅頭、酥卷（春捲）及特製手工獅子頭，道道是你不陌生的家常小菜與功夫台菜，卻更精緻有味。

▲沒有過多繁複店裝，整片落地窗為餐廳引進陽光。（圖／翻攝自富錦樹台菜香檳FB）
▲沒有過多繁複店裝，整片落地窗為餐廳引進陽光。（圖／翻攝自富錦樹台菜香檳FB）
位於民生社區的敦北店，以大片玻璃的穿透空間營造簡約獨白氣氛，擅長融入乾燥花與植栽，盎然空間彷彿會呼吸、有個性，白天陽光灑落溫暖，夜晚則連路燈都為餐桌打燈，浪漫至極。

連義大利美食達人都推薦的「a Mano義舍廚房」，由領略過國際五星級酒店的義籍餐飲總監Giorgio Pappalardo創立，手作原汁原味的家鄉披薩、義大利麵及正宗南義料理，更獨創許多家庭特色料理，一開幕就掀起話題。

▲正宗南義風味披薩，讓許多人慕名而來。（圖／翻攝自a Mano義舍廚房FB）
▲正宗南義風味披薩，讓許多人慕名而來。（圖／翻攝自a Mano義舍廚房FB）
斥資引進「拿坡里正統披薩協會」認證的石窯，在清新雅緻的溫馨小餐館內，以攝氏400度高溫窯烤招牌披薩，除了想像得到的常見款菜色，還有迷你巧口披薩、炸披薩餃，及甜口味外表滾上一層糖粉的炸披薩糰，讓許多饕客慕名而來一嚐異國滋味。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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