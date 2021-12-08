「大港吃鍋」投票倒數！好禮加碼催粉投票

高市府觀光局舉辦「2021大港吃鍋」，有上百家鍋物名店共襄盛舉，目前正如火如荼進行網路票選活動。店家為爭取粉絲支持全力搶票，大手筆祭出五月天演唱會門票等超值好禮；觀光局也宣布，目前網路投票已破6萬，再加碼抽H2O水京棧國際酒店住宿券，票選活動將進行至12月12日，民眾品嘗美味鍋物，也別忘了動手投票，有機會把iPhone 13等大獎帶回家。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-08 17:26:49
觀光局特別邀請東奧舉重選手高展宏及大胃王正妹邵阿咩重磅登場，同台到「韓八韓日燒肉鍋物」進行重量級美食PK大賽並拍攝開鍋影片。韓八老闆表示，店內主打高級燒肉、特色風味湯頭的麻辣小龍蝦鍋、蛤蠣卜卜鍋、更有啤酒及冰淇淋無限享用，除優質食材吸引顧客，店面以「框構無形之火」設計裝潢，更獲得美國繆思鉑金獎肯定，就是要讓饕客沉浸在國際級設計殿堂，開心享用鍋物及燒肉的視覺、嗅覺、味覺的多重饗宴。
東奧舉重選手高展宏表示，看到滿桌的精緻食物，瞬間脾胃大開，二話不說當場涮起一片片A5級和牛，眼睛發光大讚非常好吃，馬上向老闆高喊「再來10盤」，還要相揪國手團來大快朵頤；高展宏也分享自己的私藏愛店還有香麻夠味的「老四川巴蜀麻辣燙」等。而南部知名的大胃王邵阿咩表示，韓八料理樣樣都「到味」，真的是為美食大胃王量身打造的天堂。
觀光局補充說明，大港吃鍋報名的鍋物店家依組別分為「共鍋組」有54間店家、「個人鍋組」有62間店家，總共116家參賽，即日起至12月12日展開網路票選活動，觀光局感謝店家積極參與共同推廣高雄鍋物美食，歡迎大家馬上前往支持心頭的那一味好鍋，完成網路投票後直接可參加好康抽獎活動，有機會把iPhone 13、時尚鍋具、健康手環、無線耳機等精美獎品帶回家。