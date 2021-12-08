永和分屍案刀法俐落！疑為黑幫尋仇 警研判兇器為菜刀
新北市永和區保平路巷內的瓦窯溝，今（8）日驚見一具無頭男屍，民眾嚇得急報案，警消合力將屍體撈上岸後，發現斷肢切口處異常對稱，推測此為分屍案，兇器疑似是菜刀或開山刀，且動手者的刀法相當俐落，恐涉及黑幫毒品或金錢糾紛；新北地檢署檢察官在下午16時許會同法醫進行相驗，警方則持續追查、調閱監視器加速釐清案情。
編輯中心／綜合報導
2021-12-08 17:23:32｜2021-12-08 17:24:36
警消今日獲報，新北市永和區有一具無頭、無四肢的屍體，漂浮在瓦窯溝內，到場後合力將屍體打撈上岸，經鑑識小組採證後，證實死者為男性，但由於斷肢切口處異常對稱，讓警方懷疑恐為分屍命案。
據警方透露，傷口斷肢處被砍不只一刀，但也沒有很多刀，可見兇手的刀法相當俐落，而兇器則可能為銳利的菜刀或是開山刀。警方推測，分屍命案不排除涉及黑幫毒品或金錢糾紛，將近一步蒐證、調閱監視器，並火速查驗DNA確認死者身份。
新北地檢署則在下午16時許，由檢察官會同法醫進行相驗，確認死者死因為何。（編輯：林莞茜）
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