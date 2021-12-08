提升蒸氣回收效率！中龍鋼鐵公司獲經濟部節能標竿銀獎
中龍鋼鐵公司公用設施處獲經濟部能源局節能標竿銀獎之殊榮，於今(8)日，在台北市台大醫院國際會議中心，由該公司生產部門副總經理陳建州代表接受經濟部主任秘書陳怡鈴頒獎表揚，以資鼓勵。
記者黃守作／高雄報導
2021-12-08 19:00:00
中龍鋼鐵公司生產部門副總經理陳建州表示，中龍公司藉由導入AI人工智慧元素，開發智能化系統與管理工具，諸如，應用於廢熱回收增設有機朗肯循環(ORC)發電機，來提升蒸氣回收效率，以優化自發電量等多項措施，自98年至109年已完成161項減碳專案，總投資額高達89億元，累計減碳量已達193萬噸，相當於4,961座大安森林公園每年之吸碳量，對整體環境之減碳有極大助益。
陳建州說，獲經濟部能源局節能標竿銀獎的該公司公用設施處，設有能源調度中心(UDC)，主要為供應水、電、氣等公用流料，送至全廠各單位，透過即時監控各系統能源產耗狀況，以大數據分析做最適化調整，達到設備履歷、能源審查、計畫提報與追蹤改善等目的，扮演著傳遞內外部節能政策、落實能源管理、節能推動之重要角色，其109年間執行之13項節約能源措施，節能效益總計達3億6千多萬
陳建州指出，中龍公司此次獲獎已具體展現其積極推動節能減碳、善盡企業社會責任的成果，更象徵永續發展的環保理念，並已融入中龍公司各廠處之管理思維及企業文化，該公司將以「致力技術精進追求成長，持續節能環保及價值創新，成為值得信賴的全球卓越鋼鐵企業」為願景，展望未來仍會持續關注最佳可行控制技術的發展，推動節能減碳，為環境保護貢獻心力，建構社會、環境及經濟三贏的永續發展環境。