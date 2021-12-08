王國材推台鐵舊車換新　目標2023區間車全數到位

台鐵新引進的EMU3000新城際列車第一編組試車已於12月1日完成，規劃29日正式營運。立法院交通委員會今（8）日赴台東視察，並參與新車試乘活動，交通部長王國材指出，車種簡化對於台鐵安全改革相當重要，預計在2023年區間車全數到位、EMU3000在2024年全數引進。
記者黃仁杰／台北報導
2021-12-08 17:30:18
王國材表示，今天的試乘活動對台鐵來說意義重大，台鐵因車種太多，造成維修及營運困難，尤其是莒光號、復興號車齡超過40年、PP自強號也有30年左右，為了提升車輛運行安全，降低因軌道上有多種車種運行衍生的問題，交通部將全面啟動台鐵舊車汰換。
王國材進一步說明，台鐵將朝向車種簡化，其中城際列車包括EMU3000、普悠瑪及太魯閣，另外還有區間車EMU900。他強調，車種簡化對於台鐵安全改革相當重要，預計在2023年區間車全數到位、EMU3000在2024年全數引進。
台鐵今日在台東車站舉辦新車試乘活動，邀請東部地區的鄉親們、無障礙團體、銀髮族群、親子團、鐵道迷以及外國朋友搶先體驗，進行車上服務設備實用測試，同時蒐集使用者意見作為參考，以進一步提升完善度。
台鐵表示，各界期待的EMU3000新城際列車，已密集進行各項交車測試，包含整備檢查、靜態測試、性能測試等，目前第一編組已完成全部測試，IV＆V（第三方獨立驗證及認證單位）的安全營運認證文件正在審核中，預計於26日在台東車站前草坡廣場舉辦首航典禮，並於29日正式投入營運。