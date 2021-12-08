中國確診者酒店趴趴走！陪酒「公主」最小15歲 全被匡列
近日中國廣西桂林一名非法入境人員，經過新冠病毒檢測後結果呈現陽性反映，其密切接觸者的個資表單卻遭到外洩在微博上瘋傳。名單其中多名被標註為「公主」、「包廂服務員」的陪酒女子也遭到匡列，而且最小的年僅15歲，掀起網友嘩然；對此，桂林市疫情防控指揮部僅簡單回應，相關部門正調查中。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-08 17:45:42
綜合《中國青年網》、《觀察者網》等中媒報導，日前中國網路上流傳一份與確診者密切接觸者的名單資料，其中部分密切接觸者的姓名、身分證、車牌與電話號碼都被人公布，此外另一份紀錄了該名非法入境確診者在桂林七星區花都國際娛樂會所接觸的多名工作人員個資，除了姓名、電話、住址與身分證字號外，名單上還有多人被標註為「公主」、「包廂服務員」等陪侍小姐，且多名「公主」為未成年人，最小的年紀才15歲。
報導指出，桂林七星區花都國際娛樂會所一名工作人員昨（7）日證實，目前多名工作人員正在配合隔離中，另一名工作人員則表示，目前該會所已暫停營業，不清楚會所內工作人員個人資訊被洩漏的相關情況。此外，桂林市疫情防控指揮部則回應，目前相關部門正在調查密切接觸者的資訊外洩事宜。
報導內提到，這名非法入境人員的活動軌跡顯示，曾搭乘私家車經泉南高速僚田收費站進入桂林市，接著多往來於臨桂區、七星區、秀峰區等地，曾造訪過的七星區花都國際娛樂會所、普陀路靈川際東狗肉店、體育館路口又來米粉店皆已進行清消。