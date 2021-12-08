獨／大S遭傳「玩抖音抒發心情」 本人澄清：不敢置信
藝人大S（徐熙媛）、大陸富商汪小菲22日共同發出聲明證實10年婚姻已經結束，儘管時間過了2周，她一舉一動仍被關注。繼先前與朋友團聚、現身妹夫許雅鈞後，近日又有網友發現，大S疑似默默開通了抖音平台的帳號，後來卻因飽受網友撻伐而緊急刪除，對此，大S今（8）日透過經紀人向《NOWnews今日新聞》轉述，澄清該帳號非本人，大S並沒有經營抖音平台。
記者侯家瑜/台北報導
2021-12-08 18:16:44｜2021-12-08 18:19:22
微博上流出一張聲稱為大S抖音帳號的圖，還有快7000多名粉絲追蹤，自我介紹欄上則寫下「眾生皆平等，萬物皆有靈」，另外還傳出幾張直播截圖與視頻，只見畫面中的女人長相極為大S，以白色襯衫、脂粉未施亮相，並使用特效和濾鏡，在鏡頭前直呼：「沒化妝，但是皮膚怎麼那麼好啊，可是為什麼人人都說我老了？」還直接戲魂上身，搞笑詮釋「假哭」情節，據傳因該帳號和影片不斷遭網友圍剿，當事人便緊急撤下頭貼和註銷帳號。
《NOWnews今日新聞》記者詢問大S經紀人，對方表示大S根本沒有註冊抖音平台的帳號，影片中的女人也並非大S本人，不敢相信有心人士竟然連視頻都敢發，表示會儘速請抖音官方確認該帳號已被撤下，以免引發更多粉絲和網友誤會，而大S第一時間的反應則是非常傻眼：「相當不可思議，怎麼會有人敢冒用我的名義拍視頻？竟然還有大批網友相信，我根本沒有抖音帳號。」