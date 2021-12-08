一帶一路前進泰國？中資投入泰國最大港建設 合約簽35年
《四方報》報導，中國近年積極在各國拓展一帶一路計畫，泰國電力大廠海灣能源開發公司（Gulf Energy Development）和有國資背景的「中國港灣工程」合資成立的財團「GPC」於11月25日與泰國港務局簽下了一份309億泰銖（約9.27億美元）的協定，預計將合作建設並經營一個貨櫃中心。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-08 19:12:20
根據《路透社》報導，這個名為「GPC」的合資企業，泰國海灣能源擁有40%的股權，泰國國家石油股份有限公司（PTT）和中國港灣工程則各擁有30%股權。
GPC將在林查班港（Port of Laem Chabang）建立並經營兩個碼頭35年，這項企劃是泰國政府試圖吸引外資投資東海岸計畫的一環。第一個碼頭預計在2025年完工並開始營運，第二個碼頭則要等到2027年才會動工建造，兩個碼頭合計年吞吐量將達400萬個20呎標準貨櫃。
泰國海灣能源開發公司由泰國富豪Sarath Ratanavadi所有，傳統上主要經營電力相關業務，近年則轉向多角化拓展。2019年，泰國海灣能源就與泰國國家石油股份有限公司合作，在泰國東海岸展開配氣站建設工程，這次的合作建案則將注入中國資金，後續發展值得關注。