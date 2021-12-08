本土劇女星國道自撞「車頭全毀」　車禍驚悚瞬間曝光

童星出身的許瀞蔆拍過《金家好媳婦》、《炮仔聲》，在本土劇演出經驗豐富，她昨（7）晚在北二高發生自撞車禍，車全毀了，還好車上3人都繫了安全帶，人都平安，但會自撞是因為撞上很大一個障礙物，讓她非常無語，事後去國道後龍分隊做筆錄，國道警察跟她說查看監控查到掉落障礙物的車主機會很低，她希望能出現拍到肇事車主的好心網友提供行車記錄器，將掉落異物的人揪出。
記者羅凌筠/台北報導
2021-12-08 18:20:44
許瀞蔆原本開心的與好友相約出遊，不料回程時在沒路燈的二高北上路段120.3k最內側遇到障礙物，閃避不及，車子失控在高速公路打轉，最後在最外側車道停下，許瀞蔆說：「當時真的是人生跑馬燈，真的太嚇人了。」車一停下她趕緊喊同車朋友下車，避到安全處，開在她後方的車主林先生看到他們出車禍，還好心的停在後方路肩幫她們報警，開手機手電筒提醒後方來車，這樣有愛的國道用路人讓許瀞蔆好感謝。
但是到底是撞上了什麼障礙物？大家看了半天行車紀錄器還是看不出來，許瀞蔆盼有民間高手可以幫她找出答案，雖然慶幸人都平安，但可以讓已經嚇破的膽子可以得到一點安慰。她還是要呼籲每個用路人一定要注意綁好物品，不要不小心掉在路上，她就是一個活生生的受害者。