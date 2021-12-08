智慧城市的數位思維　 唐鳳：智慧科技讓人們生活更便利

數位科技已普遍應用在居家生活，甚至是用於城市治理，以提高政策推動效益。行政院政務委員唐鳳等人，在一場「智慧城市的數位思維」公共議題研討會上，分享智慧科技並非要取代人的角色，而是協助人們工作及生活更為便利工具，讓民眾瞭解更多科技趨勢以及在各領域應用的可能性。





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臺中市政府社會局在社會創新實驗基地舉辦「智慧城市的數位思維」公共議題研討會，邀請行政院政務委員唐鳳、智慧家庭實驗室創辦人林祐祺與前沿科技創辦人李卓澔，討論智慧物聯網、AI技術等數位科技趨勢，邀請市府人員及進駐團隊代表參與，互動熱絡。





▲台中市社會局舉辦「智慧城市的數位思維」研討會上，政務委員唐鳳開講：智慧科技讓人們生活更便利。（圖／社會局提供）

社會局表示，隨著5G時代來臨，智慧家電的應用越來越廣泛。智慧家庭實驗室創辦人林祐祺分享經驗指出，未來智慧家電不僅功能更多元，還具備智慧學習能力；例如智慧廚房中，智慧冰箱能根據冰箱內的食材種類、保存期限等數據，推薦合適的食譜。智慧烤箱、電鍋或電子鍋，也可根據食材特性，自動調整烹煮的時間與溫度，讓居家生活更便利。





前沿科技創辦人李卓澔分享PCS AI智慧照護系統時表示，利用聊天機器人或對話式助理的方式，將衛教內容客製化搭載在電腦、平板及手機內，提升飯店、產後照護中心、長照中心等場域的管理效能，更能降低人員負擔。李卓澔也說，根據近年推動臺中購物節成效，瞭解大數據背後的意義，讓政府機關在推動各項政策能更有效益。





疫情期間，政府也進行許多數位研發及調整，唐鳳政委分享，智慧科技並非取代人的角色，而是協助人們工作和生活更為便利順暢的工具。AI智慧和區塊鍊技術，廣泛應用在各行各業和居家生活；AI和物聯網不僅運用在科技領域，包含社會科學、人文科學、教育科學或各式型態的科學研究推動，也都是社會創新發展的核心要素。





社會局表示，臺中社會創新實驗基地持續關注、探討新興科技的創新與變革，透過這次研討會，了解更多科技趨勢及在各領應用的可能性。更多活動相關資訊可瀏覽查詢「臺中社會創新實驗基地」臉書粉絲專頁(https://wwwfacebook.com/TCCSIU)及官方網站(https://tccsiu.taichung.gov.tw/)。



