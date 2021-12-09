小宇神隱4年私下生活曝光！自爆卡關萌退意

小宇（宋念宇）推出新專輯《無視 Be Nothing》，實體專輯則趕在新年前夕於27日正式上架 。讓歌迷等了超過4年，小宇分享這段期間的生活，除了埋頭創作也更懂得生活，還將日常幻化為音樂，這次專輯核心圍繞在「記憶」，希望藉此喚醒聽者遺忘許久，甚或有意無意所「無視」的記憶。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-12-09 11:30:00
小宇坦言從上一張專輯《同在》讓歌迷等待5年的過程中一度萌生退意，小宇自述是「慢工出細活」的創作者，透露收錄歌曲的過程一波三折，經過一次次推翻，他笑說總是過不了自己這關，在不同的狀態下也常萌發新的想法，因此讓專輯發行日改了又改。小宇表示：「也許是年紀到了另一個階段，這次花了更多消化的時間，真的讓很多歌迷們久等了，也希望大家在專輯裡能感受得到『我覺得的好聽』。」自曝目前專輯是他最滿意的狀態。
這次專輯命名為《無視 Be Nothing》，以「記憶」作為核心概念，從自我的記憶，放大到人與人、社會之間的記憶，小宇想傳達的是每個人與時間、記憶的關係，同時也體悟到，人是善忘的，當一件衝擊的事物甚或是社會新聞發生，當下的震撼雖足以擊垮人，但隨著時間的消逝卻能慢慢被沖淡，儘管事物的本質並沒有改變，但一切終將成為「記憶」。