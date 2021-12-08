COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

2022年投資展望　專家籲關注3大要素、做好2個心理準備

▲國泰世華銀行今（8）日舉辦「2022全球投資趨勢論壇」，並攜手重量級大師跨海連線，左起瑞信亞太區私人銀行大中華區副主席陶冬、國泰世華首席經濟學家林啟超、國泰世華財管部協理李鼎倫。（圖／國泰世華銀行提供）
▲國泰世華銀行今（8）日舉辦「2022全球投資趨勢論壇」，並攜手重量級大師跨海連線，左起瑞信亞太區私人銀行大中華區副主席陶冬、國泰世華首席經濟學家林啟超、國泰世華財管部協理李鼎倫。（圖／國泰世華銀行提供）

記者顏真真/台北報導

2021-12-08 18:41:43

國泰金控旗下國泰世華銀行今（8）日舉辦「2022全球投資趨勢論壇」，瑞信亞太區私人銀行大中華區副主席陶冬、國泰世華銀行首席經濟學家林啟超跨海同台，對於2022年投資展望，林啟超及陶冬更一致認同將是充滿各種矛盾跟兩難的一年。林啟超分析高通膨、央行貨幣政策緊縮、企業獲利成長放緩等3大要素，將成為左右明年投資布局的關鍵，也提醒投資人做好兩個心理準備，第一是股票投報率難再現今年榮景，第二則是資金輪動將更加快速。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2021年底開始，全球經濟活動復甦帶動市場需求快速上升，卻也同時遭逢供應鏈出狀況、勞動力短缺、工資上漲，供需失衡導致通膨上升，導致原本預期通膨回溫（Reflation），一口氣變成通膨高漲（Metaflation），更引發投資人擔憂落入停滯性通膨。對此，林啟超表示，疫情反覆造成缺工、塞港問題短期難結束，恐將導致通膨比預期更高且更久。

陶冬也認同通貨膨脹來了就不會輕易離開，更大膽預言美國聯準會（Fed）主席鮑威爾可能「先鴿後鷹」，可能在明年第4季首次升息，在2023年可能加息4次。林啟超則分析，明年上半年市場一定會非常注意美國縮減量化寬鬆（taper）及升息的進程，若較預期快，市場恐會先有一波動盪。

在匯率方面，林啟超分析相較歐洲，美國在貨幣政策縮減步伐加快下，可望提供美元支撐。陶冬則以民生、社會問題解讀中國監管政策，認為其目的是為減低行業暴利、壟斷帶來的影響，因此仍會持續監管以提升消費意願，促進內循環。最後，陶冬認為中國經濟成長放緩下，貨幣政策會略加寬鬆，也會造成人民幣升值腳步收斂。

不過，通膨和疫情反覆推升市場不確定性升高，且在政策紅利逐步退場，庫存回補行情漸褪，加上基期墊高後企業獲利成長放緩，2022年勢必是資金呈現快輪動(Metarotation)的一年。林啟超強調，2021年從年頭漲到年尾的榮景是特例，2022年或有震盪、或有波折，或許無法扶搖直上，但投資人仍可正面看待，尤其「轉型」將是明年企業獲利成長關鍵，第一是「數位轉型」，半導體是兵家必爭之地，各國積極擴產的趨勢不變。

第二則是「能源轉型」，林啟超預期以綠能為首的新能源將持續受到需求增加的滋養，可預見供給端將增加資本支出；以石油為首的傳統能源未來一段時間仍是主流，且轉型趨勢下也將迫使傳統能源公司投入資本支出以做出因應；提升儲能技術以解決供電不穩定性的投資也相當具有發展潛力，可望出現創新的投資機會。

不過，整體而言，林啟超認為，2022年全球經濟面對相當大的不確定性，投資人可關注「看通膨」、「看央行」、「看成長」等3大重點，並留意通膨回落速度、貨幣政策及企業獲利表現，分散投資組合以因應變化，才能掌握獲利契機。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
38.12%61.88%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀