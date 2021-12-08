2022年投資展望　專家籲關注3大要素、做好2個心理準備

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陶冬也認同通貨膨脹來了就不會輕易離開，更大膽預言美國聯準會（Fed）主席鮑威爾可能「先鴿後鷹」，可能在明年第4季首次升息，在2023年可能加息4次。林啟超則分析，明年上半年市場一定會非常注意美國縮減量化寬鬆（taper）及升息的進程，若較預期快，市場恐會先有一波動盪。
在匯率方面，林啟超分析相較歐洲，美國在貨幣政策縮減步伐加快下，可望提供美元支撐。陶冬則以民生、社會問題解讀中國監管政策，認為其目的是為減低行業暴利、壟斷帶來的影響，因此仍會持續監管以提升消費意願，促進內循環。最後，陶冬認為中國經濟成長放緩下，貨幣政策會略加寬鬆，也會造成人民幣升值腳步收斂。
不過，通膨和疫情反覆推升市場不確定性升高，且在政策紅利逐步退場，庫存回補行情漸褪，加上基期墊高後企業獲利成長放緩，2022年勢必是資金呈現快輪動(Metarotation)的一年。林啟超強調，2021年從年頭漲到年尾的榮景是特例，2022年或有震盪、或有波折，或許無法扶搖直上，但投資人仍可正面看待，尤其「轉型」將是明年企業獲利成長關鍵，第一是「數位轉型」，半導體是兵家必爭之地，各國積極擴產的趨勢不變。
第二則是「能源轉型」，林啟超預期以綠能為首的新能源將持續受到需求增加的滋養，可預見供給端將增加資本支出；以石油為首的傳統能源未來一段時間仍是主流，且轉型趨勢下也將迫使傳統能源公司投入資本支出以做出因應；提升儲能技術以解決供電不穩定性的投資也相當具有發展潛力，可望出現創新的投資機會。
不過，整體而言，林啟超認為，2022年全球經濟面對相當大的不確定性，投資人可關注「看通膨」、「看央行」、「看成長」等3大重點，並留意通膨回落速度、貨幣政策及企業獲利表現，分散投資組合以因應變化，才能掌握獲利契機。