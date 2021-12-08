重申失聯移工打疫苗不查處 指揮中心籲地方機關配合防疫
《四方報》報導，中央鼓勵失聯移工接種疫苗，日前卻傳出新竹縣一名菲律賓籍女移工到衛生所接種疫苗時，被警方移送專勤隊事件，引發外界質疑「中央地方不同調」。對此，中央流行疫情指揮中心昨（7）日晚間也重申，失聯移工出面接種，治安機關不會進行查處，要求各地方機關務必配合防疫政策。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-08 19:06:01｜2021-12-08 19:29:12
據了解，這名失聯移工是因為看到報導稱「不會因為打疫苗而被捕」，才前往新竹縣新豐鄉衛生所欲接種BNT疫苗，過程中因為證件有缺和醫護爆爭執，通報警方後才發現是失聯2年、工作許可證也過期700多天的菲籍女移工。儘管在確認移工只是想打疫苗、並未有其他違規事項後，警方已經放人，但這樣的做法仍引發質疑。
指揮中心指出，為提高全國疫苗覆蓋率，指揮中心與地方衛生局設置接種站，提供民眾和外籍人士便利接種，針對失聯移工配合政策出面接種疫苗，治安機關不會進行查處，已經通知各治安機關依指揮中心之防疫政策辦理。指揮中心也強調，逾期停（居）留外來人口申請接種疫苗所提供之基本資料，不會作為治安機關查處依據，只用作防疫用途；現階段，各治安機關均應以防疫為首要任務，呼籲各治安機關務必配合。
此外，為確保臺灣社區防疫安全網，指揮中心重申，勞政、衛政、警政及移民等各機關，應確實配合指揮中心防疫政策辦理，各機關應依內政部移民署「安心接種疫苗專案」之不通報、不查處、不收費及不管制等四項作為，鼓勵逾期停（居）留外來人口出面接種疫苗，共同維護臺灣的防疫安全。