年末手機降價王是誰？「這支」單月降3千5　網嘆：買早了

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傑昇通信分析，從手機降價排行榜單來看， 11月降價最多的單機，正好也是南韓Q3手機熱銷榜前5名的三星旗艦摺疊機Z Fold3，該機於9月搶先iPhone 13發表時，在網路上的討論人氣便居高不下，官方定價5萬6888元，目前總降價金額也累積到8898元，本月登上月降價冠軍。
此外，傑昇指出，10月底新上市的Google Pixel 6，8+128G及8+256G兩規格雙雙進入降價榜，該機款被外媒稱讚是今年外型最好看的手機，採用6.4吋螢幕，刷新率為90Hz的Google Pixel 6，搭載Google自研Tensor晶片，前相機800萬像素，主相機為5000萬像素，後鏡頭包在黑色方塊中，辨識度極高，也支援OIS光學防手震，一上市就成為台灣手機銷售量的市佔率大黑馬，11月與電信業者專案合作的行銷宣傳下，也有6％的降幅、超過千元的降價空間。
不過，傑昇表示，即便物價水準影響消費意願，但iPhone 13仍供不應求，在蘋果東南亞供應鏈好不容意緩解下，iPhone 13系列所有型號的交貨時間開始縮短，以他們門市銷售狀況來看，除了Pro以上的機型平均交機時間已縮短到一周，其他機型則穩定在2日左右。
傑昇分析，從市場供需機制來推論，規格及顏色較為齊全的iPhone 13 128G，不僅在台熱銷，價格也降千元以上，降價幅度高達7％，總降價金額來到1910元，預期會是較容易入手不用等待、現貨齊全的機型。