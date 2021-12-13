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年末手機降價王是誰？「這支」單月降3千5　網嘆：買早了

▲三星摺疊機Z Fold3於11月榮登手機降價王。（圖／傑昇通信提供)
▲三星摺疊機Z Fold3於11月榮登手機降價王。（圖／傑昇通信提供)

記者賴志昶／台北報導

2021-12-13 08:00:00

面對通膨漲聲響起，通訊業者觀察，11月各大品牌手機月反而降價約5至13％不等，恰好與消費者物價指數成反比；其中，Galaxy Z Fold3於11月單月有3500元的降幅，整體售價已降了8898元，登上11月降價手機王，早就入手的網友大嘆「買早了」。另外，Apple新機iPhone 13整體降了近2千元，登上降價榜第9名。

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通訊連鎖門市傑昇通信表示，若非年末購物旺季及五倍券加持，面對物價飆漲、疫情打擊消費意願，已經衝擊到民眾消費意願，正好年底新機潮湧入，舊機價格也做出調整，包括蘋果iPhone系列、三星Galaxy Z Fold3摺疊旗艦機、Google Pixel 6及小米11Lite 5G NE等機，11月都有1200至3500元的調降，接下來還有雙12及耶誕年終促銷，民眾可趁通路打折省荷包。

傑昇通信分析，從手機降價排行榜單來看， 11月降價最多的單機，正好也是南韓Q3手機熱銷榜前5名的三星旗艦摺疊機Z Fold3，該機於9月搶先iPhone 13發表時，在網路上的討論人氣便居高不下，官方定價5萬6888元，目前總降價金額也累積到8898元，本月登上月降價冠軍。

此外，傑昇指出，10月底新上市的Google Pixel 6，8+128G及8+256G兩規格雙雙進入降價榜，該機款被外媒稱讚是今年外型最好看的手機，採用6.4吋螢幕，刷新率為90Hz的Google Pixel 6，搭載Google自研Tensor晶片，前相機800萬像素，主相機為5000萬像素，後鏡頭包在黑色方塊中，辨識度極高，也支援OIS光學防手震，一上市就成為台灣手機銷售量的市佔率大黑馬，11月與電信業者專案合作的行銷宣傳下，也有6％的降幅、超過千元的降價空間。

▲2021傑昇通信門市11月手機降價榜。（表／傑昇通信彙整）
▲2021傑昇通信門市11月手機降價榜。（表／傑昇通信彙整）
不過，傑昇表示，即便物價水準影響消費意願，但iPhone 13仍供不應求，在蘋果東南亞供應鏈好不容意緩解下，iPhone 13系列所有型號的交貨時間開始縮短，以他們門市銷售狀況來看，除了Pro以上的機型平均交機時間已縮短到一周，其他機型則穩定在2日左右。

傑昇分析，從市場供需機制來推論，規格及顏色較為齊全的iPhone 13 128G，不僅在台熱銷，價格也降千元以上，降價幅度高達7％，總降價金額來到1910元，預期會是較容易入手不用等待、現貨齊全的機型。

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