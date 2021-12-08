屏東大店長創業系列專書　32則品牌故事談創業甘苦

由屏東縣政府所開辦的大店長課程，自105年至今共培育了191位大店長，這群大店長們將自身在創業路上的寶貴經驗集結成冊推出新書，今（8）日在青年學院舉行新書發表會，屏東縣長潘孟安說，期待未來三本專冊能作為廣大青年創業首實用創業工具書，也是一本行銷屏東城市品牌價值的旅遊書。
記者陳美嘉／屏東報導
2021-12-08 23:34:51
「大腳走遍國境之南、大口吃遍大店長！」潘孟安現場與大家分享學員的創業故事，鉅細靡遺的闡述，他感動地說，大店長們創業初期時，許多人曾經跌倒，有些人經不起風浪的摧殘而放棄，但這些大店長們在遭受挫折中依然能堅守自己的理想，相當不容易。
潘孟安對於此次回到大店長課程的誕生地「青年學院」特別感動，他說，七年前來到「青年學院」，看到閒置的空間，當時就在思考，該如何充分發揮、如何引進書店，才能讓青年有一個築夢的空間，所以當時將青年學院做很了多整理，如今發表了三本專冊，令人非常興奮，也期勉屏東子弟們能將屏東的軟實力傳遞出去。
為呈現精彩創業故事，縣府精選32則品牌以「改變：屏生活」、「生意：屏本事」、「品牌：屏行銷」集結成冊，現場由榮獲東京蛋糕博覽會金獎的學員任虹宜致贈「青年學院、創業搖籃」給潘孟安，現場溫馨感人。
勞動暨青年發展處表示，縣府自2015年創立屏東青年學院，由勞青處辦理初階、進階課程、產業走讀，以及大店長課程，更為解決青創資金問題，創業貸款額度更從五十萬元提升到三百萬元，並提供低租金的青年創業空間-職人町、青創聚絡，透過「教學相長」與「經驗傳承」，使得大店長聯盟成員像個大家庭一樣，共好、共榮，三本專書預計於12月23日於誠品、博客來、金石堂書店上架。