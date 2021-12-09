NOW早報／林秉樞爆「扯髮逼跪」高嘉瑜！竟與賴清德有關

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根據《鏡週刊》報導，有知情人士爆料，林秉樞母親出殯當天，上午移靈儀式開始前，林秉樞突然在會館2樓大吼、失控暴走，並拉掉一名疑似女眷的帽子、口罩，現場禮儀人員定神一看，才發現這名就是立委高嘉瑜，高嘉瑜當下被林秉樞暴怒的舉動，不斷流淚，林秉樞叫罵著要讓「下跪磕頭道歉」，連工作人員上前關心也被責罵。
林秉樞還要求櫃檯「不准給高嘉瑜口罩，要讓她丟臉」；至於林秉樞暴走的原因，疑似先前是透過高嘉瑜請託，請副總統賴清德下午到場公祭，不料當天一早，高嘉瑜告訴林，賴清德不會出席公祭，林秉樞當下無法接受，逼高嘉瑜要馬上傳訊給賴清德本人，但高不從，林還一度作勢要搶過高的手機，自己傳簡訊。
今日天氣／西半邊白天晴朗！早晚溫差大需注意
中央氣象局今（9）日表示，隨著東北季風減弱，風向轉為東風，因此雨水集中在東半部迎風面，西半部相對晴朗；溫度方面，北部及東北部氣溫回升，不過早晚各地還是稍涼，各地夜晚清晨低溫約15至18度，局部空曠地區及近山區平地會再低一些，白天北部東半部高溫約23至25度，中南部高溫約25至27度，中南部持續有日夜溫差偏大的狀況。
北車疫苗接種站打氣旺！指揮中心：延長施打到12日
台北車站莫德納疫苗接種站，讓民眾可以打疫苗送百元禮券，讓打氣直直上漲，指揮中心昨(8)日表示，(7)日屆效之莫德納疫苗皆已用完，決議將接種站將延長開設到12月12日，希望有需要的民眾把握機會。
指揮中心表示，為因應Omicron變異株疫情，以及提供民眾更便利的疫苗接種服務，指揮中心自今(2021)年12月5日起在臺北車站開設「莫德納疫苗施打站」，由於民眾接種踴躍，除原三軍總醫院松山分院醫護人力外，已於12月6日起再協調三軍總醫院及衛生福利部臺北醫院醫療人力增設2個施打處，截至12月7日止，累計接種5,623人次。
指揮中心說，為擴大接種服務，符合民眾接種需求，該接種站將延長服務時間至12月12日止，持續在每日下午1時至晚上8時，於車站大廳西側迴廊、車站大廳及東側迴廊，共3個施打處提供莫德納疫苗接種服務；可接種對象不限本國籍民眾，外國籍人士亦可接種，民眾無需預約，隨到隨打，完成接種者即可獲得1份禮品。
獨／大S遭傳「玩抖音抒發心情」 本人澄清：不敢置信
藝人大S（徐熙媛）、大陸富商汪小菲22日共同發出聲明證實10年婚姻已經結束，儘管時間過了2周，她一舉一動仍被關注。繼先前與朋友團聚、現身妹夫許雅鈞後，近日又有網友發現，大S疑似默默開通了抖音平台的帳號，後來卻因飽受網友撻伐而緊急刪除，對此，大S昨（8）日透過經紀人向《NOWnews今日新聞》轉述，澄清該帳號非本人，大S並沒有經營抖音平台。
微博上流出一張聲稱為大S抖音帳號的圖，還有快7000多名粉絲追蹤，自我介紹欄上則寫下「眾生皆平等，萬物皆有靈」，另外還傳出幾張直播截圖與視頻，只見大S以白色襯衫、脂粉未施亮相，並使用特效和濾鏡，在鏡頭前直呼：「沒化妝，但是皮膚怎麼那麼好啊，可是為什麼人人都說我老了？」還直接戲魂上身，搞笑詮釋「假哭」情節，據傳因該帳號和影片不斷遭網友圍剿，當事人便緊急撤下頭貼和註銷帳號。
《NOWnews今日新聞》記者詢問大S經紀人，對方表示大S根本沒有註冊抖音平台的帳號，該片段是大S前年替節目錄製的花絮，不敢相信被有心人士發布在抖音平台上盜用，透露會儘速請抖音官方確認該帳號已被撤下，以免引發更多粉絲和網友誤會，而大S第一時間的反應則是非常傻眼：「相當不可思議，怎麼會有人敢冒用我的名義拍視頻？竟然還有大批網友相信，我根本沒有抖音帳號。」
阿堂鹹粥一漲價被罵爆！網拿「拉麵價格」救援：是雙標嗎
台南知名的「阿堂鹹粥」是當地人愛吃的名店之一，但日前老闆在臉書上宣布漲價，卻被民眾罵翻。就有網友拿拉麵價格對比，再度掀起激烈論戰。原PO在臉書《爆怨公社》上針對近期阿堂鹹粥漲價的話題發文討論，「為何日本來的連鎖拉麵品牌，一碗賣288塊，沒人嫌貴！本土在地的鹹粥，一碗200塊，卻被罵到爆？」
貼文曝光後一派人力挺「就雙標台灣人啊」、「外國的月亮比較圓，是雙標嗎」、「嫌貴不要吃就好了，有什麼好吵的」、「原物料就漲價了，不爽大不了不吃，一堆人去刷一星真的太閒」、「有清楚標價就好，吃不吃看自已」、「嫌貴的人可以自己煮，只是前提要能煮得出那個味道」。
但也有人大聲反駁「珍奶店開到日本也賣3倍價你怎麼不嘴？」、「原物料漲，他們漲就認了，但原物料跌了，沒看過有變便宜的？」、「店家當然有權利賣200元，消費者當然也有權利決定要不要去消費」、「這就是品牌附加的價值，鹹粥店有開到日本去嗎？」、「自己做過拉麵湯頭⋯會賣這麼貴真的是有原因的，超費工」。
羽球／「麟洋配」的機會？印尼國家隊將退出本屆世錦賽
本屆羽球世錦賽多名球星最終決定不參加，而根據最新官方消息，印尼羽球隊所有球員將不會參加接下來在西班牙舉行的2021年世界羽球錦標賽，這將會直接影響本屆賽會接下來的走勢。
之前在年終總決賽時，就要相關消息指稱印尼隊可能集體退出今年的世錦賽，但當時印尼國家隊沒有給出正面回應，不過今日根據《新浪體育》報導，他們的教練已承認此事。雖然沒有解釋原因，但很可能是出自防疫控管，以及預算等原因。
印尼球員的退出，對於今年世錦賽影響很大，因為他們男單和男雙都被認為有奪牌實力，特別是男雙方面擁有世界前二的「小黃人」和「亨山」組合，實力堅強。另外在女雙方面，新科奧運冠軍Greysia Polii/Apriyani Rahayu也不會參賽。
本屆世錦賽許多重要球員缺席，中國大陸方面東京奧運女單金牌得主陳雨菲、里約男單金牌諶龍、新生代男單一哥石宇奇、東奧混雙金牌王懿律/黃東萍都不會參賽。印尼全隊不參加，而南韓則是只有女子選手參賽，男單、男雙、混雙都不派人前往。（編輯：張嘉哲）