五眼聯盟都不派官員出席冬奧！北京嗆：作秀、沒邀過你們

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汪文斌還說，澳洲將是否派政府官員出席北京冬奧會同所謂新疆人權問題掛鉤，這完全是欲加之罪，何患無辭，也嚴重違背了《奧林匹克憲章》確立的體育運動政治中立原則，站在了全世界廣大運動員和體育愛好者的對立面。
汪文斌並批評，這決定充分暴露出澳洲政府對個別國家的盲目追隨，亦步亦趨到了「不分是非、毫無底線」的程度，中方對此強烈不滿，堅決反對，已向澳方提出了嚴正交涉。
然而，北京的怒火似乎無助於減緩國際抵制潮，加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)當地時間8日也宣布，加國將跟隨盟友步伐，以外交途徑，抵制2022年北京冬季奧運會，指出：「如同我們世界各地的夥伴一樣，我們對中國政府一再侵犯人權極其關切，這就是我們今天宣布，不會派出任何外交代表參加北京冬奧的原因。」
杜魯道亦聲稱，加拿大政府最近幾個月一直在與盟友討論，是否要外交抵制北京冬奧，但這不會影響加拿大運動員參賽。
此外，英國首相強生(Boris Johnson)也已表態，英國政府雖不支持抵制體育活動的做法，但也沒有派遣部長和其他官員出席北京冬奧的計畫：「這將實際上是一場外交抵制，預計沒有部長出席，也沒有官員出席。」而中國駐英國大使館也隨即駁斥，強調中國政府未曾邀請英國政府部長或官員出席北京冬奧會，既然英國政府的政策是不支持抵制體育，那就「不應搞什麼事實上的外交抵制。」
倘若上述國家的聲明都確定落實，則意味著「五眼聯盟」成員國，全都不會派官員參加北京冬奧；雖然紐西蘭先前曾表示，此舉與美國的決定無關，主要是因疫情考量，但在外界看來，也已形同是外交抵制。