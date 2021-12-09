COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

德國新總理上任　施政藍圖首次提到台灣

▲德國新任總理蕭茲確定當選，外界相當關注新政府未來的對中政策發展。圖為蕭茲8日從總統史坦邁爾手中接過任命書。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國新任總理蕭茲確定當選，外界相當關注新政府未來的對中政策發展。圖為蕭茲8日從總統史坦邁爾手中接過任命書。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-12-09 07:53:41

德國國會聯邦議院(Bundestag)，當地時間8日正式選出社會民主黨(SPD，簡稱社民黨)領袖蕭茲(Olaf Scholz)為新一任德國總理，長達16年的梅克爾(Angela Merkel)時代畫下句點。有鑑於近年國際大環境變化，對台議題、對中政策也將是德國新政府需重新衡量的焦點之一。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合德媒報導，德國新總理蕭茲領導的政府8日宣誓就職，他所領導的社民黨上月在與綠黨(Greens)、自由民主黨(FDP)的共同聯合執政協議中，提到將在歐盟「一個中國」政策框架下，支持民主台灣事務性參與國際組織，並聲稱「唯有在和平和雙方都同意的情況下，才能改變台海現狀」。

有報導指出，這是德國首次有新政府在未來4年的施政藍圖中提到台灣，證明兩岸議題在德國政壇越發受到重視。

根據德國《商業週刊》(Wirtschaftswoche)5日刊登，訪問德國政府智庫「學術暨政治基金會」(StiftungWissenschaft und Politik)負責人梅爾(Stefan Mair)的分析內容，梅爾認為，雖然德國暫時不會派官員訪問台灣，不過，台灣一詞2度在聯合執政協議中出現，本身就是一個訊號，而且除了正式訪問，德國還有多種方式可加強台灣，例如支持台灣參與國際組織，以及推動台歐投資協定，特別是台灣的半導體產業正在蓬勃發展。

梅爾並分析，德國新的執政聯盟，幾乎都認同過去對中國的人權問題「過於溫和」，所以需要提出一種更堅決的方式，並反映在整體對華政策上。

至於被問到先前有外媒引述消息人士報導，蕭茲已透過歐盟高層向中國國家主席習近平遞話，將延續梅克爾的務實對華政策一事，梅爾則回應，蕭茲未必會完全遵循梅克爾時代的方針，而且他也需顧到聯盟協議。當前，西方世界必須反對中國對其他國家施加的影響和威脅，這也是德國必須更廣泛理解和實施其對華政策的原因。 

先前因為顧慮北京，德國與台灣的關係相當平淡，但新政府上任，特別是新外交部長、德國綠黨聯席領袖貝爾博克(Annalena Baerbock)，對中立場偏向警惕，也曾示警不應對中國過於天真，主張未來在政治上，需要兼具對話與強硬；分析認為，前述跡象皆有望逐步提升台德關係。

▲德國新任外交部長貝爾博克宣誓就職。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國新任外交部長貝爾博克宣誓就職。（圖／美聯社／達志影像）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.93%62.07%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀