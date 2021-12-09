德國新總理上任　施政藍圖首次提到台灣

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有報導指出，這是德國首次有新政府在未來4年的施政藍圖中提到台灣，證明兩岸議題在德國政壇越發受到重視。
根據德國《商業週刊》(Wirtschaftswoche)5日刊登，訪問德國政府智庫「學術暨政治基金會」(StiftungWissenschaft und Politik)負責人梅爾(Stefan Mair)的分析內容，梅爾認為，雖然德國暫時不會派官員訪問台灣，不過，台灣一詞2度在聯合執政協議中出現，本身就是一個訊號，而且除了正式訪問，德國還有多種方式可加強台灣，例如支持台灣參與國際組織，以及推動台歐投資協定，特別是台灣的半導體產業正在蓬勃發展。
梅爾並分析，德國新的執政聯盟，幾乎都認同過去對中國的人權問題「過於溫和」，所以需要提出一種更堅決的方式，並反映在整體對華政策上。
至於被問到先前有外媒引述消息人士報導，蕭茲已透過歐盟高層向中國國家主席習近平遞話，將延續梅克爾的務實對華政策一事，梅爾則回應，蕭茲未必會完全遵循梅克爾時代的方針，而且他也需顧到聯盟協議。當前，西方世界必須反對中國對其他國家施加的影響和威脅，這也是德國必須更廣泛理解和實施其對華政策的原因。
先前因為顧慮北京，德國與台灣的關係相當平淡，但新政府上任，特別是新外交部長、德國綠黨聯席領袖貝爾博克(Annalena Baerbock)，對中立場偏向警惕，也曾示警不應對中國過於天真，主張未來在政治上，需要兼具對話與強硬；分析認為，前述跡象皆有望逐步提升台德關係。