比楊謹華嫵媚！吳慷仁《華燈》豔照曝光　「別吃太飽看」

眾星雲集的台劇《華燈初上》，第二季有更大驚喜，實力派演員吳慷仁反串扮女裝，飾演酒店裡的第三性媽媽桑，他昨（8）日po出濃妝豔抹自拍照，雖是黑白照，但已看出誇張眼妝、波浪捲髮和閃亮亮的華麗服裝，造型相當嫵媚，完全顛覆以往暖男形象，他幽默表示走的不是氣質路線，而是硬漢型媽媽桑，要大家觀看影集前不要吃太飽，不然腸胃會出狀況。





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▲吳慷仁在《華燈初上》扮美豔媽媽桑。（圖／翻攝《華燈初上》預告）

▲吳慷仁自嘲是硬漢型媽媽桑，要觀眾不要吃飽飯看電視劇。（圖／翻攝吳慷仁FB）

劇裡，林心如和楊謹華兩位媽媽桑，都為鳳小岳神魂顛倒，甚至反目成仇，吳慷仁發文故意以酒店老闆的口吻，向2位女主角喊話：「好了啦，蘇媽媽、肉絲媽媽……妳們就別爭了……薑先生那種壞男人就交給偶，愛來愛去多辛苦，直接都送來給我調教一下～你看這些男的乖不乖～看妳們電視劇那頭難過得死去活來……我都難過了。」





吳慷仁打趣說劇名是《華燈初上》，自己是「夕陽西下」，認真來鬧場的，希望出場帶給大家歡樂，能帶給觀眾一點喘息空間，還自嘲演得很喘沒錯，日前有媒體街頭直擊，178公分的他為扮演酒店紅牌，全身亮片洋裝，穿戴珍珠項鍊、滿手戒指，偽裝起女性尖銳聲調和郭雪芙在街頭吵架，妖里妖氣的模樣，犧牲非常大。





▲《華燈初上》吳慷仁挑戰男扮女裝，飾演酒店老闆與林心如較勁。（圖／百聿數碼提供）

網友看到他美豔劇照則笑翻了，讚美和影帝梁家輝《東成西就》裡的反串扮相有得拚，吳慷仁搞笑回覆「她我姊啊」；《華燈》演員們也熱情留言，林心如雀躍地說：「寶Mama要華麗登場了」，楊謹華則嬌嗔：「我不依！我不依！你怎麼可以比我美（媚）。」吳慷仁充滿自信回覆：「我不止美，我身材還非常好，那陣子有重訓，前很凸後很翹謝謝。」有趣互動令網友噴飯。



