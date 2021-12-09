永和男殺父！自家頂樓成分屍現場 鄰曝兇嫌印象：較自私
昨（8）日永和上午驚見無頭屍，四肢均遭肢解，案情十分駭人聽聞。警方深夜火速將涉有重嫌的符姓男子逮回，符男供稱因不滿84歲的老父親長期對母親施暴，先用枕頭將父親悶死，藏屍在頂樓，之後將其分屍丟棄於排水溝。據了解，鄰居談到符男，認為他自建公寓後在頂樓預留空地增設違建，還曾竊用社區公電，對符男的印象就是比較自私。
編輯中心/綜合報導
2021-12-09 08:15:23
昨天上午10點左有，有民眾發現永和區保平路旁的瓦磘溝大排水溝內出現無頭屍，警方獲報立即封鎖現場調查，過濾大量棄屍現場影像後，發現符男前天凌晨騎車出門載著一個登機箱，返家後箱子便消失在鏡頭前，認為符男相當可疑，經報請新北地檢署檢察官指揮偵辦並聲請拘票，專案小組於案發12小時後，在晚間22時30分許，將犯嫌符男逮捕。
符男供稱因不滿84歲的老父親長期對母親施暴，所以才痛下殺手弒父。而根據《ETtoday新聞雲》報導，鄰居談起符男一家時表示，符男居住的社區為他們一家自地自建，符男擔任監工卻在頂樓預留違建增設空地，還偷接社區公電，覺得符男比較自私。鄰居還說，這幾天並沒有發現什麼異狀，因為符男一家本來就較少與社區互動。
目前警方仍在尋找其餘屍塊，對於符男的說法，保有存疑，全案將依殺人罪嫌，移送新北地檢署偵辦。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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