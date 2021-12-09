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離開任何一段關係都不容易，有多方的考量、情感的羈絆，也會因錯誤的養成觀念，讓受害者期待並相信對方能有改變的一天，而忽略暴力行為本就是一種犯罪，是不該存在於任何一種相處模式中的。另外，施暴者也常將暴力行為的責任，推到受害者身上，讓受害者不會意識到那就是家庭暴力，這也是為什麼「離不開」。
藉由檢視下列幾點因素，可協助找出受暴者無法離開的原因，進而對症下藥：
（1） 受害者在外的社會與經濟壓力：若受害者是長年在家照顧孩子、操持家務者，面對重回職場的一系列壓力，像是否還具備工作能力、年齡是否還有競爭力等，心理上的焦慮與對未知的恐懼，甚至會動搖離開家暴環境的決心。再者，社會氛圍較容易對離開的受害者貼上負面標籤，受害者因害怕被貼標籤而寧願繼續忍耐。
（2） 受害者的成長背景：女性成長過程中，較容易受到傳統性別角色的影響和教導，認為在親密關係中要「忍」、「順從」等就能使關係變得更美滿，結果卻沒想到犧牲奉獻的背後卻只讓暴力傷害更為嚴重。
（3） 受害者的精神病理學：舉例來說，具有邊緣人格（a borderline personality）者，對於自我形象、人際關係與情緒普遍不穩定，在不穩定及緊張關係中，也相對無法確定自己正在遭遇的問題，是否會傷害自己。
（4） 受害者和施暴者的關係：受害者的崇拜與拯救感、被威脅與控制，經濟與子女等因素等等。這些問題呈現出糾結混亂的家庭因素，都是難以離開的原因。
如何「安全下莊」？ 這幾點絕對要注意
「因誤解而結合，因了解而分開」，若沒有長時間互動和深刻相處，很難了解對方是否具有暴力傾向，特別是情意正濃的交往初期，更是無法辨別。那麼，當發現對方有家暴行為，到底該怎麼離開這段關係，最重要的前提是「安全」，在安全的基礎下，輔以謹慎、溫和並緩慢的處理方法。
（1） 堅定的決心：事情不能只聚焦在家暴者對你的好，而忽略對方打你的事實，若置之不理，只會加深對方暴力的惡習並難以逃離。
（2） 告訴家人與朋友你的處境：行動前先告知家人朋友你在這段關係中的處境，並打算離開這段關係的想法。家人朋友的了解與支持，可以緩和你的焦慮並討論離開的方式，甚至也能保護你遠離可能的危機狀況。
（3） 理性且委婉的淡化關係：想好自己說的方式、態度和理由，並事先多做演練，減少傷害性，讓對方有尊嚴地離開可以減少悲劇發生。
（4） 慢慢地遠離並減少回應：對方會因為失去你而感到焦躁甚至偏激的行為，所以消極的回應到後續的不回應這段過程需要慢慢做，讓雙方冷靜下來後，則避免有聯繫、牽扯或財務糾紛等等。同時間請保留一段情感真空期，避免再度刺激對方。
（5） 尋求警政協助：若分開後施暴者仍過度打擾可向警方舉證，並盡量避免單獨外出。嚴重者可以申請保護令或提出傷害告訴。
適時尋求專業協助 主動諮詢政府或民間單位
如果真的走到司法程序，不懂這方面的專業知識也沒關係，國內有政府單位「家庭暴力暨性侵害防治中心的婦幼保護專線113」和民間單位「勵馨基金會」、「現代婦女基金會」、「法律扶助基金會」等，皆有專業人員提供相關法律及社會協助訊息，協助受暴者度過動盪不安的過程。
原文網址：
https://oopswu.com/2020/08/19/%E5%BF%83%E7%90%86%E8%AB%AE%E5%95%86%E5%B8%AB%E9%82%B1%E9%83%81%E8%8C%B9%EF%BD%9C-%E6%9A%B4%E5%8A%9B%E8%A1%8C%E7%82%BA%E7%9A%84%E8%83%8C%E5%BE%8C%E6%98%AF%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%88%87%E6%AC%8A%E5%8A%9B/
（文章授權提供／作家：Oops!!Wu）
資料來源：健康醫療網 家暴受害者從清醒到逃離 「這幾點」必須知道
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