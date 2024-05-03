今天就衝！全家、7-11拿鐵第2杯10元　美式買1送1、檸檬青茶35元

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📍門市｜5月3日至5月5日
◾大杯精品美式買1送1，5折，原價100元、特價50元
◾皇家伯爵紅茶拿鐵第2杯10元，5.8折，原價65元、特價38元
◾贅沢八女抹茶拿鐵第2杯10元折，5.8折，原價65元、特價38元
◾一顆檸檬青茶第2杯10元，5.8折，原價60元、特價35元
◾香鑽水果茶第2杯10元，5.7折，原價70元、特價40元
📍APP｜即起至5月9日
◾西西里風檸檬系列買6送3，6.7折，原價80元、特價54元
◾蜂蜜美式咖啡買6送3，6.7折，原價70元、特價47元
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶買6送3，6.7折，原價60元、特價40元
◾香鑽水果茶買6送3，6.7折，原價70元、特價47元
📍APP｜4月29日至5月3日
◾濃萃美式買51杯送51杯，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵咖啡51杯2100元，7折（原價60元、特價42元）
◾黑糖珍珠撞奶51杯2000元，6.5折（原價60元、特價39元）
◾經典純奶茶／純奶青51杯1700元，6.7折（原價50元、特價33元）
🟡全家便利商店
📍門市｜5月3日至5月5日（會員限定）
◾特大杯經典拿鐵第2杯10元，5.7折，原價70元、特價40元
◾特大杯荔枝貴妃紅茶，5.8折，原價65元、特價38元