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今天就衝！全家、7-11拿鐵第2杯10元　美式買1送1、檸檬青茶35元

▲今起7-11精品美式買1送1，還有抹茶拿鐵、紅茶拿鐵第2杯10元；全家五六日則有特大杯拿鐵第2杯10元優惠。（圖／7-11提供）
▲今起7-11精品美式買1送1，還有抹茶拿鐵、紅茶拿鐵第2杯10元；全家五六日則有特大杯拿鐵第2杯10元優惠。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

本週五六日優惠開跑了！迎接週末立夏節氣，7-11推出美式買1送1外，還有伯爵紅茶拿鐵、八女抹茶拿鐵、檸檬青茶第2杯10元優惠，相當於檸檬青茶單杯35元開喝；全家本週有特大杯經典拿鐵第2杯10元，還有搖搖茶吧的荔枝貴妃紅茶第2杯10元，不限冰熱，立夏別忘記來一杯消消暑。

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🟡7-ELEVEN
📍門市｜5月3日至5月5日
◾大杯精品美式買1送1，5折，原價100元、特價50元
◾皇家伯爵紅茶拿鐵第2杯10元，5.8折，原價65元、特價38元
◾贅沢八女抹茶拿鐵第2杯10元折，5.8折，原價65元、特價38元
◾一顆檸檬青茶第2杯10元，5.8折，原價60元、特價35元
◾香鑽水果茶第2杯10元，5.7折，原價70元、特價40元

▲7-11「超值五六日」自5月3日至5月5日。（圖／7-11提供）
▲7-11「超值五六日」自5月3日至5月5日。（圖／7-11提供）
📍APP｜即起至5月9日
◾西西里風檸檬系列買6送3，6.7折，原價80元、特價54元
◾蜂蜜美式咖啡買6送3，6.7折，原價70元、特價47元
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶買6送3，6.7折，原價60元、特價40元
◾香鑽水果茶買6送3，6.7折，原價70元、特價47元

📍APP｜4月29日至5月3日
◾濃萃美式買51杯送51杯，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵咖啡51杯2100元，7折（原價60元、特價42元）
◾黑糖珍珠撞奶51杯2000元，6.5折（原價60元、特價39元）
◾經典純奶茶／純奶青51杯1700元，6.7折（原價50元、特價33元）

▲7-11濃萃美式買51杯送51杯。（圖／7-11提供）
▲7-11濃萃美式買51杯送51杯。（圖／7-11提供）
🟡全家便利商店
📍門市｜5月3日至5月5日（會員限定）
◾特大杯經典拿鐵第2杯10元，5.7折，原價70元、特價40元
◾特大杯荔枝貴妃紅茶，5.8折，原價65元、特價38元

▲全家五六日週末分享日。（圖／全家提供）
▲全家五六日週末分享日，自5月3日至5月5日。（圖／全家提供）

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