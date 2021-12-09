劉嘉玲深V爆乳開慶生趴　梁朝偉僵成人形立牌

港星劉嘉玲越成熟越迷人，昨（8）日在上海舉辦56歲慶生派對，她臉上未見歲月痕跡，妝容精緻，一襲深V黑色優雅禮服裙，襯托完美胸型，壽星一出場就驚豔眾人，老公梁朝偉自然沒缺席這場盛會，只是向來不愛應酬的他，穿著正式西裝隆重亮相，看見滿場賓客笑容靦腆，還有女賓客緊貼著他合影，梁朝偉露出尷尬而不失禮貌的微笑，影帝「被迫營業」的模樣逗樂了粉絲。





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▲劉嘉玲和梁朝偉穿著正式禮服合照，向粉絲撒了一波狗糧。（圖／翻攝WANGFENGBRIDAL微博）

▲劉嘉玲和梁朝偉事業重心移往中國，在上海舉辦盛大慶生派對。（圖／翻攝WANGFENGBRIDAL微博）

▲劉嘉玲舉辦盛大生日派對，現在布置滿場鮮花。（圖／翻攝WANGFENGBRIDAL微博）

向來喜歡熱鬧的劉嘉玲，以往生日趴都會邀請好友慶生，近年她跨足綜藝節目主持、拍抖音當起網紅，事業重心移往大陸，遂在上海定居，這次慶生趴辦得更加盛大，布置滿場鮮花，宴請楊千樺等影視圈名人、名媛貴婦，她與梁朝偉穿起宴會裝甜蜜合照，算是難得同框曬恩愛。





不過，梁朝偉向來不愛喜歡交際應酬，被認為有社交恐懼症，跟人脈廣泛的劉嘉玲性格差異頗大。這次他難得為老婆現身生日宴會，成了賓客最愛的人形立牌，紛紛要求與影帝合影，他不好意思拒絕，只能勉強擠出微笑，內部照片流出，有一名熱情女子緊貼摟抱他，梁朝偉整個人都僵住了，成了明顯對比，影迷會曝光這張照片，網友笑稱他當時內心應該在求救了！





▲梁朝偉被女賓客擁抱拍照，整個人都僵住了。（圖／翻攝追夢人梁朝偉影迷會微博）

劉嘉玲曾說過梁朝偉個性喜歡獨處，每次帶他去參加朋友婚禮等重要場合時，都會被拒絕，即使他勉強參與也渾身不自在，面對賓客敬酒還會狠狠拒絕，非常有個性。她的新節目《嘉玲秀》即將開播，梁朝偉在受邀嘉賓行列，個性直率的他將如何拷問另一半，讓觀眾非常期待。



