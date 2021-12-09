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定期接受專業視力檢查，有效助學童降低視力度數增加
全球近視患者總數超過26億人，台灣人口雖只有二千多萬，但視網膜剝離比率為全球之冠，最主要原因為兒童近視率高。因應兒童近視率逐年攀升，臺北市政府衛生局自102年起提供國小學童免費專業視力檢查服務，設籍北市之國小學童可持「護眼護照」至合約眼科院所，享有每年一次的專業視力檢查服務，國立陽明交通大學劉影梅教授表示，經過八年的努力，包含事前檢測、矯正、治療、各式視力保健衛教活動，臺北市兒童視力不良率陡降式的下降，並且贏過全台平均增加度數，由此可見，兒童的視力健康不能等，透過定期的專業視力檢查、有效的治療及定期追蹤，都有可能幫助孩童遠離惡視力的威脅，並減少高度近視的風險。
避免高度近視找上門，學童該如何解決?
長期關注學童視力保健議題的國立陽明交通大學劉影梅教授說明，在台灣，國小一年級至四年級已經罹患近視之學童，平均年增加100度~125度數，造成部分學童國小畢業前，就已成高度近視的患者，高度近視嚴重可能導致視網膜剝離、青光眼、白內障，甚至失明，年紀越小的孩童患近視，引發相關疾病的風險也越高。因此孩童的視力健康絕對不容忽視，需及早預防、治療。
依據臺北市政府衛生局102年至108年學童用眼行為資料顯示，影響學童近視度數變化的主要原因為近距離用眼的「時間」、「距離」，此外「座椅高度」的影響力也不容小覷，為了避免近視找上門，除了要教導學童寫字正確執筆姿勢與建立標準坐姿外，充足的陽光日照也能預防近視的發生、延緩度數增加，此外，孩子擁有足夠的肌肉張力、平衡力，也才能長時間的維持正確坐姿。劉教授補充，家中可以備彈力球，讓孩子於寫字、讀書時坐著，可避免孩童平衡感及肌力的不足。北市政府衛生局也呼籲家長，應帶小朋友多至戶外提升體能，減少孩童與3C為伍的時間，才是視力保健的根本之道。
線上教學成常態 居家護眼怎麼做
因應防疫新生活，線上學習成為學生學習的常態，劉影梅教授提出853240護眼密碼，提醒家長防疫期間，將視力保健適能成為學童的生活習慣，進而達到預防視力度數增加及維持視力健康的目標。
8-睡滿「8」小時：生活作息要良好，每天睡足8小時。
5-彩虹「5」蔬果：一天五拳大小彩虹多色蔬菜、水果，營養要均衡、不偏食。
3-聰明用「3」C：使用3C距離、時間要管控；距離越短，使用越少。
2-久坐少於「2」：久坐2小時需起來走一走，近距離閱讀寫字每30分鐘，休息10分鐘。
4-距離「4」關鍵：與書本距離保持30-40公分，坐姿維持3直角。
0-SH15「0」：每周運動3天，每次30分鐘；每週運動累積150分鐘。
資料來源：健康醫療網 Eye 的鼓勵疫起來─防疫新生活 護眼從「家」開始
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