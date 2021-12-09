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家暴案網軍帶風向洗白林秉樞　蔡清祥：有違法就依法偵查

▲立委高嘉瑜遭前男友林秉樞家暴案事發後，有人在PTT網站上試圖替林男洗白帶風向，甚至用公路總局IP在維基百科上竄改資料。法務部長蔡清祥表示,任何人只要違法事實就要依法偵查。（圖／記者呂炯昌攝，2021.12.09）
▲立委高嘉瑜遭前男友林秉樞家暴案事發後，有人在PTT網站上試圖替林男洗白帶風向，甚至用公路總局IP在維基百科上竄改資料。法務部長蔡清祥表示,任何人只要違法事實就要依法偵查。（圖／記者呂炯昌攝，2021.12.09）

記者呂炯昌／台北報導

2021-12-09 09:59:37｜2021-12-09 10:03:45

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞家暴震驚全國，事發後有人在網路論壇PTT網站上，試圖替林男洗白帶風向，甚至用公路總局IP在維基百科上竄改林秉樞的資料。法務部長蔡清祥今 （9）日表示,任何人只要違法事實就要依法偵查。

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立院司法及法制委員會今日邀請法務部部長、法務部調查局局長、國家安全局局長、國家安全會議秘書長、內政部部長、內政部警政署署長、國家通訊傳播委員會主任委員列席就「網軍亂台及名嘴辦案的國安危機」進行專題報告，並備質詢。

會前媒體詢問林秉樞的維基百科資訊遭到公路總局IP修改一事，蔡清祥表示，知道消息後已通知廉政署向交通部的廉政單位了解，到底是怎麼回事，目前還沒有進度。

針對高嘉瑜家暴事件外界認為有網軍介入，蔡清祥表示，不管任何人是不是網軍，只要有違法事實都會依法偵查。媒體追問偵辦為何調查那麼久？蔡清祥表示，所有的相關事證新北地檢署檢察官都在指揮司法警察偵查當中。

媒體問司法委員會國民黨召委召開網軍報告議程，綠營覺得太刻意，蔡清祥表示，這是立法院的職權予以尊重，法務部是法務單位，需要說明都會很樂意來說明。

至於調查網軍修改維基百科是否有難度，蔡清祥說，這這要由資訊專業人員說明比較清楚。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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