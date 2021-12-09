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人體免疫系統，主要用來抵禦外侮，然而免疫系統一旦失序，反過頭來攻擊自身的正常組織、器官，而引發全身性紅斑性狼瘡、類風濕關節炎、多發性肌炎、皮肌炎、乾燥症、全身性硬化症、過敏性血管炎、川崎病、克隆氏症、慢性潰瘍性結腸炎等疾病。然而，民眾應如何了解自己是否罹患自體免疫疾病的可能？對此，臺中榮總過敏免疫風濕科主治醫師陳一銘表示，自體免疫疾病存在特定的遺傳基因，像是類風濕性關節炎可能與人類白血球抗原基因HLA-DR4有關，而僵直性脊椎炎與HLA-B27有關，全身性紅斑狼瘡則與HLA-DR3相關，「帶有特定遺傳基因者，如同自體免疫疾病最重要的門鎖，罹病機率比一般人高」。
臨床觀察發現，患者常有家族群聚的情形，同家族中可能有多名親人罹患不同種類的自體免疫疾病。陳一銘說明，父母帶有自體免疫遺傳基因，一等親子女罹患同類的自體免疫疾病機率約有10%。隨著醫學科技發展，目前可透過基因檢測發現是否帶有自體免疫遺傳基因，進而避免把疾病遺傳給下一代。陳一銘表示，如果家族中一等親有罹患自體免疫疾病，且有關節、皮膚症狀，建議及早接受基因檢測與醫師診療，並避免抽菸、二手菸、牙周病等環境危險因子，也不要隨意服用人蔘、靈芝等補品，以免過度活化免疫系統，日常生活應養成充足睡眠、規律運動的習慣，有助預防發病。
後天環境是發病關鍵 積極治療與病共存
「帶有自體免疫疾病基因，並不代表一定會發病。」陳一銘強調，後天環境亦是影響發病的重要因素。抽菸為最常見的環境誘發因子，活化肺泡中的免疫系統，產生的抗體將循環全身；若是帶有HLA-DR4基因，又加上有抽菸習慣，容易提早造成類風濕性關節炎發病。此外，臨床上也常見帶有易感遺傳基因的牙周病患者，沒有定期治療牙周病，細菌持續破壞牙周組織，進而活化免疫系統造成發病。
萬一自體免疫疾病發病了，其實也不用過度擔心。患者應積極與醫師討論，透過評估症狀及合併症，共同訂定可接受的治療目標，有機會穩定控制病情、減藥，更能與疾病和平共處。為了幫助患者更加了解自身疾病，中榮過敏免疫風濕科也成立臉書粉絲團「艾兒的健康手札」，提供正確的衛教保健知識及科學新知。
12/18中榮舉辦風濕疾病病友會聯合大會
臺中榮民總醫院過敏免疫風濕科與台灣免疫風濕疾病關懷協會，將於12月18日（六）在臺中榮總研究大樓一樓舉辦「2021年免疫風濕疾病病友會聯合大會」，首先由譚國棟醫師分享「2021免疫風濕疾病新進展」，說明自體免疫疾病診斷及最新治療策略，接著由陳彥如醫師主講「解開自體免疫的基因之謎」，從遺傳基因、基因檢測等科學算命方式，預測會不會罹病、發病，並找出最有效的治療藥物。最後由侯伯勳醫師對於「後疫情時代新生活」提供建議，學會緩解焦慮、憂鬱，有助於減少發炎、穩定病情。
歡迎有興趣的民眾踴躍參加，報名請洽臺中榮總過敏免疫風濕科04-23592525轉3354 何麗美小姐。
資料來源：健康醫療網 免疫系統與己為敵？ 中榮舉辦病友會解開自體免疫病之謎
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