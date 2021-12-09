法官收賄買春！陳梅欽轉任律師也容不下　律懲會決議停職

我是廣告 請繼續往下閱讀
律懲會指出，律師職務之核心事務多非委任人能眼見為憑，且代理案件通常委任人多未陪同，僅能純憑律師個人誠信及對該業之高度信賴，為確保律師必要之誠信度及委任人利益，有必要將陳梅欽停職，決議懲戒停止執行其律師職務。可請求覆審。
59歲的陳梅欽是司法官訓練所33期，原為陸軍官校二年制專科班，服役8年半退伍，考上輔仁大學法律系，大學畢業通過司法官考試。
陳梅欽因身材高瘦，當年在士林地院有「黃金單身漢」的稱號，只是2004年他曾捲入性侵女網友事件，被網友點名「男蟲黑名單」，最後陳被記大過、留職停薪5年，2006年復職。
未料，2018年又爆浮報加班費、利用加班名義偷吃人妻。陳梅欽得知將被懲處後，火速辭去法官職轉任律師。浮報加班費的行為，經職務法庭審理後，2019年6月判決免除法官職務，轉任其他職務。
結果檢方又查出，2012至2018年間，陳梅欽在自己與妻子的帳戶中，有多筆不明資金，總計高達1518萬餘元，被依財產來源不明罪起訴。
今年5月，士林地院開庭時，陳梅欽辯稱，這段期間，哥哥按月給付6至10萬租金，年薪超過200萬，不含夫妻共同投資的股利、天母房子的租金，這6年至少賺3207萬元，檢方指控的1507萬財產來源不明，遠遠低於收入，並沒有所謂的「顯不相當」情事，結果遭檢察官駁斥，又不是在討論投資理財。士院也具狀請求個案評鑑，法評會11月底決議將陳移送職務法庭，並建議撤職。