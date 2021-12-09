光洋科股臨會鬧雙胞均遭禁開　獨董：遺憾並決定抗告

光洋科經營權大戰再度掀起波瀾，市場派、公司派獨董原本各自在本月24日、27日召開股東臨時會，但智慧財產及商業法院昨（8）日裁定兩場均不得召開。為此，被視為是公司派獨董的吳昌伯指出對結果遺憾，堅決抗告到底，市場派台鋼方面則回應等正式收到裁定後再與律師討論後續。
記者許家禎/台北報導
2021-12-09 10:55:55
光洋科公司派馬堅勇陣營與市場派王炯棻陣營互相較勁，被視為是公司派的獨立董事吳昌伯原本宣布12月27日舉行股東臨時會，而被歸為市場派的獨董吳美慧隨後也宣布12月24日召開股臨會，各自召開股東臨時會，並向法院聲請禁止對方召開股東臨時會。然而智慧財產及商業法院裁定雙方均禁止雙方召開股東臨時會。
合議庭法官認為，吳美慧、吳昌伯均為獨立董事，同為審計委員會成員，理應對公司事務做出客觀判斷，但短短數日要密集召開兩場股東臨時會，且都是為了提前改選第9屆董事、獨立董事，會讓全體股東無所適從，難以行使股東權利。
為此，被視為是公司派獨董的吳昌伯表示對於法院的裁定結果深感遺憾，認為法院要求審計委員會凝聚共識，根本違反法律賦予獨董獨立行使職權之立法意旨，法院裁判，竟然直接違背法律，當然無法令人接受，堅決抗告到底。至於市場派代表台鋼董座王炯棻則表示，是否提出抗告，待收到正式裁定後再與律師研究。