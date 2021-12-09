中市校園第二劑BNT疫苗施打 　12／16開跑

近期國際COVID-19病毒變異株流行，疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心日前宣布啟動12歲至17歲青少年第2劑Covid-19疫苗施打作業，且第1劑疫苗與第2劑疫苗間隔時程建議為12週，提高疫苗保護力。台中市政府與各國高中學校配合中央政策，預計自12月16日起啟動校園第二劑BNT疫苗集中接種作業。





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教育局表示，市府已函文要求全市各國高中學校積極配合校園集中接種作業，發放衛生福利部印製的新版接種須知與意願書予學校，以利各校盡速發放接種須知與意願書予學生家長；目前已由市內各國高中學校與轄區衛生所、醫療院所協調到校集中接種作業日期及相關作業細節。











教育局指出，新版接種須知載明國際間監測青少年接種mRNA疫苗後心肌炎或心包膜炎的通報情形，以及接種第二劑BNT疫苗的效益，請家長務必充分評估後，決定是否讓子女接種。











針對第二劑接種後可能出現極罕見的心肌炎和心包膜炎病例問題，教育局提醒，學校應事先妥善規劃現場應變機制，合約醫療院所也應於接種作業結束後，配合停留至少1小時，以利學生接種第二劑可能發生副作用的諮詢及處置。











此外，也請校方於學生接種疫苗後2週內彈性安排課程活動，避免讓學生劇烈運動，並詳加觀察學生健康狀況，如學生出現胸口壓迫感、心悸（心跳不規則、跳拍或顫動）、暈厥（昏厥）、呼吸急促、運動耐受不良等疑似症狀，應儘速就醫，以利醫生即時診斷與通報。同時，學生接種疫苗後，如有不良反應，得向學校申請疫苗假，以3天為原則（含接種當日），必要時得延長，且不列入出缺席紀錄。



