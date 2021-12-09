搶搭電商優惠！雙12網購刷卡攻略　最高享39%回饋

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此外，受惠於振興券，國內消費動能持續強勁，網購平台調查發現銷售需求主要聚焦在紓壓及保暖家電上，例如PChome 24h購物近一週按摩舒壓類商品銷量已暴增3倍，Yahoo購物電熱毯業績月成長超過6倍，鴛鴦鍋業績也成長超過5倍，對於即將登場的雙12，各家電商更是一致看好，預估買氣可望一路延續到春節。
銀行也在年底趁勢推出感恩回饋，像是北富銀祭出富邦卡刷卡消費最高可享20%回饋，若是新戶透過北富銀LINE官方帳號或指定數位通路申辦信用卡，有機會再享12%加碼，合計最高能獲得32%的高回饋。
兆豐銀行也推出5大網購搭配e秒刷最高可達13%回饋；華南銀行則搭配i網購卡最高可有10.5%回饋；第一銀行搭配星燦卡最高也有10%回饋可賺。中信銀英雄聯名卡則在指定電商平台及數位通路都有特別優惠，最高享10%現金回饋最受網購消費者親睞，不過多了一筆當月於指定電商需滿5000元的門檻。
玉山銀UBear卡的優惠大致上無變動，享有網購3.8%、影音娛樂12%的高優惠，另還多增加綁定橘子支付於指定通路消費最高享5%現金回饋，綁定橘子支付到統一超商消費最高享20%零用金回饋。
國泰世華CUBE卡是下半年推出的新卡，3種權益方案年底前可以天天切換，「玩數位」的權益方案包含網購平台、數位串流等享3%無上限，而美食外送平台、叫車平台同樣享3%回饋，無須審核消費期間亦無回饋門檻限制，回饋相對較有彈性。
花旗（台灣）銀行則至2021年12月31日，卡友於4大電商平台消費，可享12%至39%好康回饋；為回饋客戶支持，花旗銀行LINE官方帳號加碼推出好友限定刷滿額享好禮活動，花旗LINE好友透過活動網頁申辦花旗現金回饋PLUS鈦金卡，可享時尚家電或2500元福利即享券。
Money101總經理朱本傑也表示，消費者辦卡目的傾向越趨鮮明，台灣物價持續上漲，薪水成長幅度都快追不上，透過各種辦卡回饋以及搭上購物節，刷卡平均將省下2%至10%左右的現金回饋，也是追穩物價上漲幅度的方法之一。
其實，雙12除了美妝、家電、生活用品下殺折扣外，PChome更瞄準國旅商機，推出泡湯下殺44折，全館消費滿額抽露營遊，且優惠延長至12月13日。各大銀行信用卡單筆消費滿額送折抵金，活動期限最長延展到12月31日止，其中，花旗PChome聯名卡不僅筆筆最高享6%回饋，在12月13日前，單筆消費滿10000送500P幣，12月31日前分期消費金額享4%回饋，新戶核卡後首30天內，最高回饋11%。
蝦皮購物這次玩法也不遑多讓，免運再添加碼購物金最吸睛，一次送10張免運券！其中1張0元即享免運，但是要注意，這張優惠券只有在12月12日當天00:00~00:15才有0元免運；其他9張則是全站99元免運，12月12日全日可使用。另外，加碼購物金1張表格鬧鈴設定起來，搶優惠大省荷包。除了現金回饋外，更與速食業者攜手創熱潮，開出優惠時段，從12月12日當天00:00起，整點可搶購麥當勞餐點最低1元起，星巴克最低8折起。
至於momo購物網雙12年終盛會優惠也相當特別，在12月1日至12月11日期間先將想要購入的商品放進購物車，並於12月12日當日結帳並登記抽獎，即有機會抽中用12元獲得當天訂單，搭配momo聯名卡除單筆滿2000元送200元外，另限時加碼最高回饋10%，新戶申辦期間至12月31日止，首刷還有機會抽中Dyson吹風機。