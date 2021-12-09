馬英九投書列蔡政府9大罪狀　「讓台灣成不自由的民主」

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馬英九提到，蔡英文總統2016年就任後，諸多違反「法治國」原則的作為，例如成立明顯違憲的不當黨產委員會、促進轉型正義委員會清算最大反對黨（國民黨），賦予行政機關過多權力，侵害人民權益，對臺灣民主傷害甚鉅、危害深遠。包括：
2018年1月5日，台大教授管中閔高票當選台大校長，但教育部無視其合法性，違反《大學法》，否決其當選資格。一年多後，才讓管教授順利上任。
2018年9月12日，促轉會副主委張天欽被媒體爆料以「東廠」自居，將「轉型正義」當成選舉操作的工具，意圖打擊國民黨新北市長候選人侯友宜。
2019年6月17日，蔡總統要求立法院民進黨團修改《公民投票法》，沒收「公民投票綁大選」制度，並強制規定每兩年在第2年8月最後一個星期六舉行一次公投，嚴格限制了人民行使公投的權利。
2019年12月19日，台大政治系教授蘇宏達批評政府文化政策，遭台北市警察以違反《社會秩序維護法》約談，到派出所訊問數小時。
2020年8月28日，蔡總統未經行政院與立法院討論，逕自在總統府宣布開放爭議極大的美國萊豬（含內臟）進口。
2020年12月11日，蔡總統關閉中天電視新聞台，是台灣電視新聞台有史以來第一次被政府停播。
2021年3月28日，蔡總統無視2018年「以核養綠」公投結果，執意將核四廠燃料棒送出國。
2021年11月16日，蔡總統以指定直轄市民進黨市長候選人的方式，實質廢止民進黨創黨數十年的公職候選人黨內初選提名制度。
2021年11月，媒體披露民進黨女立委遭男友施暴，意外讓民進黨「網軍」結構曝光。這些疑似有特定單位資源挹注的網軍，猶如「錦衣衛」或「秘密警察」，長期在網路上霸凌與政府意見不同的聲音，甚至逼死一位優秀的臺灣外交官。
馬英九表示，這些不符民主憲政的行動，已明顯構成「不自由的民主」或「民選的專制」。蔡總統經常自詡台灣的民主價值如何寶貴，卻親手破壞這些民主價值。
馬英九說，哈佛教授史帝文．李維茲基（Steven Levitsky）與丹尼爾．齊布拉特（Daniel Ziblatt）在2018年暢銷書《民主如何死亡》（How Democracies Die）中指出，多數民主制度的死亡不是經過一次政變，而是逐步倒退，滑向威權主義。希望蔡總統和民進黨能以國家人民為念，懸崖勒馬，回歸真正的自由民主，台灣參加「民主峰會」，才能名符其實。