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知名預防醫學診所陳炯瑜醫師，陳醫師說到：「近期門診出現有關節問題患者，大約在40歲上下，有越來越年輕的趨勢，不一定是因為老化造成的退化性關節炎，更多是因為長時間的運動傷害、職業傷害、姿勢不良所導致，尋求協助的中壯年人已成為關節退化的新族群。」
▲陳炯瑜醫師提醒，上下樓梯膝蓋會痛、動作變遲緩或常跌倒的人更要留意是否有關節相關問題，並盡早就醫治療才不會耽誤治療黃金時期。
陳炯瑜醫師還提到：「加上進年來健身模式改變，大家對於健身不再只停留於健美先生的形象。為了維持身體健康，除了在家看網路影片或透過電玩進行運動，更有動感流行音樂舞蹈、拉丁有氧舞蹈等等，但在這些更多元化、熱血的運動背後，很常就因為姿勢錯誤，加上膝蓋長期碰撞、過度負重等，讓關節退化問題提早來報到。」
關節治療新趨勢，從「再生醫療整合關節智能儀」開始
陳炯瑜 醫師表示：「許多有關節問題的人不願就醫，常是因為害怕動刀或討厭服用藥物，特別是年輕族群，以為休息一下就會好了，一不小心就拖延就醫時機，反而讓病況越來越嚴重。」
因此，現在已有一種新型療法，無侵入性的關節智能儀器，在國外除了可用在關節肌群訓練，更能用在許多需要長期復健的患者身上，此關節智能儀器，由人工智能技術研發，可根據高科技力學偵測儀偵測個案整體身體概況數值，並交由人工智慧從平衡、肌力、關節角度、柔軟度以及協調性進行病因分析，並根據分析結果提供標準化課程建議，後續更可依據個案狀況進行物理治療、居家運動整合計畫，從根本處理疼痛問題，也讓更多人願意正視疼痛問題。
▲陳炯瑜醫師表示，無侵入性的關節智能儀器，國外除了應用在關節肌群訓練，更能用在長期復健的患者身上。
此外，陳炯瑜醫師也表示，現今已於PRP療程中獲得重大突破，找到全新「活化後PRP生長因子」能提高組織修復率的關鍵機轉，並在全球重量級期刊《國際分子科學雜誌》(International Journal of Molecular Sciences) 發表，在實務經驗上也擁有碩然成果，至今已累積超過4,000多例臨床應用案例，醫師會依據患者關節問題嚴重程度，評估搭配進行再生醫學治療，對許多不敢開刀動手術患者將可能是一個新選擇。
最後，陳炯瑜醫師提醒大家：「若上下樓梯膝蓋會痛、動作變遲緩或常跌倒的人更要留意是否有關節相關問題，並盡早就醫治療才不會耽誤治療黃金時期。而關節保養，最簡單的方式就是不要過度運用，並養成正確的運動習慣與姿勢，當有輕微不適時，需儘早進行評估處置，才能免於疼痛纏身的危機。」
資料來源：健康醫療網 關節治療新趨勢，從「關節智能儀結合再生醫學」給你精準治療
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