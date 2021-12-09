抗衡中國軍事影響力　美國對柬埔寨祭武器禁運令

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根據聯邦公報（Federal Register）文件，美國國務院將柬埔寨列入禁運所有武器的國家清單中。
聯邦公報文件指出，儘管美國官員提出呼籲，「柬埔寨仍持續准許中華人民共和國擴展其軍事力量，並在泰國灣（Gulf of Thailand）建造專用設施」。
美國對柬埔寨實施武器禁運將產生什麼影響，目前還不明朗。根據斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute）報告，美國不是柬埔寨的武器供應者。
華府上月以涉及雲壤海軍基地（Ream Naval Base）貪腐案為由，制裁2名柬埔寨官員。美國官員已對中國在雲壤基地的建設活動缺乏透明度表達關切。這份文件也援引貪腐和侵害人權為美國對柬埔寨武器禁運的理由。
美國國務院指出，做出這項聲明之際，國務院顧問查列特（Derek Chollet）準備今天啟程前往東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國柬埔寨和印尼。
柬埔寨政府發言人未立即回應記者的置評要求。
美國商務部也對柬埔寨發布新的出口規定，限制柬埔寨取得軍民兩用貨品，以及低敏感度軍事用品和國防物品及服務。
商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）聲明指出：「我們敦促柬埔寨政府在解決貪腐和侵害人權方面取得有意義的進展，並致力降低中國軍方在柬埔寨的影響力，這對區域和全球安全已造成威脅。」（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1101209