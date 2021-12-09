COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

抗衡中國軍事影響力　美國對柬埔寨祭武器禁運令

▲美國對柬埔寨實施武器禁運與新的出口限制，理由是中國軍方對柬埔寨的影響力日增，以及柬埔寨有侵害人權和貪腐問題。圖為柬埔寨首相洪森（左）與中國國家主席習近平（右）資料照。（圖／翻攝自網路）
▲美國對柬埔寨實施武器禁運與新的出口限制，理由是中國軍方對柬埔寨的影響力日增，以及柬埔寨有侵害人權和貪腐問題。圖為柬埔寨首相洪森（左）與中國國家主席習近平（右）資料照。（圖／翻攝自網路）

中央社

2021-12-09 11:30:23

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國今天對柬埔寨實施武器禁運與新的出口限制，理由是華府稱中國軍方對柬埔寨的影響力日增，以及柬埔寨有侵害人權和貪腐問題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
路透社報導，美國國務院和商務部此舉反映華府致力抗衡中國在東南亞日益擴增的影響力。柬埔寨已成為中國在東南亞最重要的盟友之一。

根據聯邦公報（Federal Register）文件，美國國務院將柬埔寨列入禁運所有武器的國家清單中。

聯邦公報文件指出，儘管美國官員提出呼籲，「柬埔寨仍持續准許中華人民共和國擴展其軍事力量，並在泰國灣（Gulf of Thailand）建造專用設施」。

美國對柬埔寨實施武器禁運將產生什麼影響，目前還不明朗。根據斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute）報告，美國不是柬埔寨的武器供應者。

華府上月以涉及雲壤海軍基地（Ream Naval Base）貪腐案為由，制裁2名柬埔寨官員。美國官員已對中國在雲壤基地的建設活動缺乏透明度表達關切。這份文件也援引貪腐和侵害人權為美國對柬埔寨武器禁運的理由。

美國國務院指出，做出這項聲明之際，國務院顧問查列特（Derek Chollet）準備今天啟程前往東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國柬埔寨和印尼。

柬埔寨政府發言人未立即回應記者的置評要求。

美國商務部也對柬埔寨發布新的出口規定，限制柬埔寨取得軍民兩用貨品，以及低敏感度軍事用品和國防物品及服務。

商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）聲明指出：「我們敦促柬埔寨政府在解決貪腐和侵害人權方面取得有意義的進展，並致力降低中國軍方在柬埔寨的影響力，這對區域和全球安全已造成威脅。」（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1101209

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.87%62.13%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀