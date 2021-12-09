中市最夯單身聯誼「實境解謎」　配對率破四成三

台中市政府今年度最夯單身聯誼場次「實境解謎」，上周末在大魯閣天圓地方會館及台中舊城區熱烈登場，並邀請主題專家李岳(西瓜哥哥)擔任活動大使，活動主題以「當狼人殺遇到解謎-挑戰你的金頭腦」，讓單身民眾分組競賽，透過腦力激盪達成解題，增加參加者的自然互動，現場氣氛熱絡，成功促成35對單身民眾互表心意，配對率破四成三。





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民政局長吳世瑋表示，市府今年首度規劃主題式單身聯誼活動，藉由邀請專家學者引領參加者迅速投入主題活動，透過分組討論、競賽，自然互動、認識彼此等方式，提升配對成功率，活動也成功吸引許多對聯誼活動無感的單身民眾報名參加，其中又以「實境解謎」場次大受民眾歡迎，開放報名立即秒殺額滿，活動成果將成為市府明年度活動規劃的參考依據，鼓勵更多單身民眾踴躍報名參加，擴大交友圈，找到志同道合的人生伴侶，把握屬於自己的幸福。











吳世瑋指出，此次實境解謎2場活動，每場次分別開放20至35歲及30至45歲男女報名參加，各80人全員到齊，4日並促成20對民眾配對成功、5日則由15對完成配對，配對率43.7%，配對率大幅提升。而12月25及26日將舉辦今年度最終場次「微醺品味大城小愛」，讓單身民眾在歲末年終之際，放開心情來一場「品酒美學」的劇場小旅行，與身旁認識的新朋友一起分享美好心情。











民政局說，根據11月20、21日參與「電影派對」主題場次民眾問卷調查顯示，除「電影欣賞」為民眾最有興趣報名參加的聯誼主題外，「桌遊或益智遊戲」則是第二首選，其次則包括「歌唱」、「跳舞」、「健行爬山」、「形象穿搭或談話技巧」、「理財投資或被動收入」、「攝影技巧」、「公益活動」、「極限運動」等，相關反饋意見都將做為市府明年度活動的規劃參考，吸引單身民眾踴躍報名參加，藉此促成更多佳偶，提升中市婚配率。



