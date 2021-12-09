特企／元宇宙準備爆發！「實境共創」成功轉型進軍市場

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看準5G及「元宇宙 Metaverse」的時代正準備爆發，實境共創已提前進行產業部署，在去年起就開始開發了新型態的沉浸式AR互動系統「AR Plaza」與「Holoroam」，更積極跨界與時尚界的Vogue Taiwan、食品零售業品牌新東陽、電信業者遠傳電信等，共同合作推出各類的創新XR互動展演體驗專案，不僅正式把XR技術帶進臺灣民眾的藝術、娛樂、展覽等日常生活中，讓普羅大眾都能更了解XR能夠如何應用在未來的各種可能性上，更獲得了工業局5G領航創新應用競賽總冠軍，以及「2021數位奇點獎」的最佳數位技術應用獎及最佳科技創新獎等二座銅獎。
今年實境共創更進一步投入「元宇宙 Metaverse」沉浸式體驗產品開發，為政府機關、零售業者、品牌企業提供全方位的沉浸式數位展間、展示規劃與系統建置服務，更將於12月10日到11日期間，於高雄展覽館舉行的「2021 Meet Greater South x 5G AIoT Expo 亞洲創新 x 新創大南方」大型展會當中，更獲得全球超過百萬客戶的Amazon Web Services（AWS）大廠邀請，成為官方協力夥伴，即將進駐於「AWS 5G/AIoT專館」中，實境共創此次也將展示新創的技術資源及案例，預計未來將再進一步推廣至AWS的國內外客戶，真正走向世界的舞臺。
實境共創總經理謝京蓓表示：「放眼未來，實創公司自詡成為國內最專業之5GXR科技應用整合服務提供商（SI），持續為國內業者以及政府開拓對未來創新科技應用的想像。期待這波轉型期之後，未來更能積極規劃新平台進軍元宇宙市場，目前的新型態的沉浸式AR互動系統 - AR Plaza與Holoroam，以及一年內推出兩個LBS AR策展都只是第一個布局。預計將在明年2月份舉行完整的Mataverse產品與服務發表會，帶領業者快速打造進入元宇宙空間中的落地應用，並讓更多民眾體驗到虛實融合的AR之美。」