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林秉樞律見時痛罵高嘉瑜！今自稱廢人願下跪　再挨告誹謗

▲林秉樞人在看守所仍動作頻頻，今發聲明稱願向高嘉瑜下跪道歉，更稱「高嘉瑜跟我在一起是她這輩子最大的錯誤」。（合成圖／讀者提供，記者陳明安攝）
▲林秉樞人在看守所仍動作頻頻，今發聲明稱願向高嘉瑜下跪道歉，更稱「高嘉瑜跟我在一起是她這輩子最大的錯誤」。（合成圖／讀者提供，記者陳明安攝）

編輯中心/綜合報導

2021-12-09 10:48:19｜2021-12-09 10:54:47

林秉樞因對立委高嘉瑜施暴目前在台北看守所羈押中，不過相關消息仍然不斷，先是傳出他在律見時說高嘉瑜收了自己400萬元和勞力士，隨後又發聲明自稱「廢人」，願意跟高嘉瑜下跪道歉。態度丕變讓人摸不著頭緒，而高嘉瑜律師已經表示將追加提告誹謗，強調收受400萬元和勞力士的說法完全是子虛烏有。

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林秉樞被羈押後黑歷史持續被爆，連在母親告別式都惡形惡狀，因高嘉瑜沒邀到副總統賴清德到場，便動手扯掉高嘉瑜帽子和口罩，逼高嘉瑜當眾下跪，連葬儀社禮儀人員想勸阻都被林秉樞高聲喝斥罵退，誇張行徑讓人咋舌。

而昨日有媒體報導，林秉樞在律見時，激動起身對其他被告大吼，表示高嘉瑜收了他400萬現金以及勞力士，聲稱自己介紹了許多人脈給高嘉瑜，而林秉樞委任律師見狀則起身給予擁抱，安撫林秉樞的情緒。

▲立委高嘉瑜。(圖／記者呂炯昌攝)
▲立委高嘉瑜。(圖／記者呂炯昌攝)
不過據《東森新聞》報導，林秉樞今透過律師發表聲明，自稱是「廢人」，願意對高嘉瑜下跪道歉，姿態放低稱高嘉瑜與自己在一起是「她這輩子最大的錯誤」，強調自己心中十分悔恨，對不起高嘉瑜也對不起自己的家人和社會大眾。林秉樞更說自己人生已經毀滅，之後很難在社會上立足，願意接受司法該有的懲罰，「懇求大眾別把時間浪費在這案子和我身上」。

而高嘉瑜律師這邊，先是針對收受400萬元和勞力士的說法對林秉樞提起誹謗罪告訴，痛批林秉樞又在利用媒體放話、抹黑造謠帶風向。而對於林秉樞願意下跪道歉的聲明，高嘉瑜律師則表示，道歉看起來只是避重就輕，不曉得林秉樞說的哪句話是真的。（編輯：倪浩軒）

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