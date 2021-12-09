林秉樞律見時痛罵高嘉瑜！今自稱廢人願下跪　再挨告誹謗

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而昨日有媒體報導，林秉樞在律見時，激動起身對其他被告大吼，表示高嘉瑜收了他400萬現金以及勞力士，聲稱自己介紹了許多人脈給高嘉瑜，而林秉樞委任律師見狀則起身給予擁抱，安撫林秉樞的情緒。
不過據《東森新聞》報導，林秉樞今透過律師發表聲明，自稱是「廢人」，願意對高嘉瑜下跪道歉，姿態放低稱高嘉瑜與自己在一起是「她這輩子最大的錯誤」，強調自己心中十分悔恨，對不起高嘉瑜也對不起自己的家人和社會大眾。林秉樞更說自己人生已經毀滅，之後很難在社會上立足，願意接受司法該有的懲罰，「懇求大眾別把時間浪費在這案子和我身上」。
而高嘉瑜律師這邊，先是針對收受400萬元和勞力士的說法對林秉樞提起誹謗罪告訴，痛批林秉樞又在利用媒體放話、抹黑造謠帶風向。而對於林秉樞願意下跪道歉的聲明，高嘉瑜律師則表示，道歉看起來只是避重就輕，不曉得林秉樞說的哪句話是真的。（編輯：倪浩軒）
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