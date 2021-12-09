普悠瑪翻覆18死！向日商求償6.1億　台鐵局敗訴

我是廣告 請繼續往下閱讀
台鐵局依據「台灣世曦工程顧問」分析事故原因報告，指事故列車主風泵設計不良，導致動力時有時無，且自動防護系統（ATP）隔離開關遠端監視系統沒連線，調度員沒收到告警訊息，無法及時提醒駕駛處理，向日商「住友商事」依約求償顧客傷亡、列車編組、其他設備及營業損失共6.1億餘元。
去（2020）年9月，北院開庭時，不僅「住友商事」到庭，連列車製造商「日本車輛」也委任律師參與訴訟。
台鐵局主張，依採購契約，「住友商事」應提供無瑕疵列車給台鐵，驗收時卻未將ATP遠端監視等功能納入測試計畫，且主風泵、ATP遠端監視系統等確實有問題，顯有違約情事。
日車辯護律師批評，「世曦工程」的鑑定報告非常偏頗，內容跟工程技術幾乎無關，也非該公司的專業，引述行政院倉促公布的調查報告也是斷章取義，是基於不完整事實武斷作出的結論，且報告未署名，不知鑑定人的專業背景為何。近期運安會的完整調查報告將出爐，取得後與行政院報告相互參照，以此作為證據才較貼近事實。
製造商律師主張，從台鐵長期營運模式來看，從來沒有善加使用ATP遠端監控系統，且台鐵的系統基地台設計就有許多問題，系統會發出過多告警訊息，使調度員無法判斷是否與ATP有關，就算遠端監控正常連線，調度員恐怕也會忽視不處理，因此與事故無因果關係。