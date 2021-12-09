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普悠瑪翻覆18死！向日商求償6.1億　台鐵局敗訴

▲2018年10月台鐵普悠瑪翻覆死傷事故。（圖／NOWnews資料圖片）
▲2018年10月台鐵普悠瑪翻覆死傷事故。（圖／NOWnews資料圖片）

記者潘千詩／台北報導

2021-12-09 11:02:25｜2021-12-09 11:27:29

台鐵普悠瑪死傷事故發生後，台鐵局認為，列車代理商「住友商事株式會社」提供的普悠瑪列車有瑕疵，求償6.1億元。台北地院審理後，今（9）日判決台鐵敗訴。可上訴。

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根據運安會調查，2018年10月21日下午4時許，主風泵已故障的6432次普悠瑪列車在駛入新馬站前彎道，因司機員尤振仲一直沒有發現列車故障主因，反誤認是自動防護系統（ATP）異常導致列車13次減速、停車，在普悠瑪失速出軌前，他關掉ATP急煞仍救不回列車出軌翻覆，釀18死、288傷重大事故。

台鐵局依據「台灣世曦工程顧問」分析事故原因報告，指事故列車主風泵設計不良，導致動力時有時無，且自動防護系統（ATP）隔離開關遠端監視系統沒連線，調度員沒收到告警訊息，無法及時提醒駕駛處理，向日商「住友商事」依約求償顧客傷亡、列車編組、其他設備及營業損失共6.1億餘元。

去（2020）年9月，北院開庭時，不僅「住友商事」到庭，連列車製造商「日本車輛」也委任律師參與訴訟。

台鐵局主張，依採購契約，「住友商事」應提供無瑕疵列車給台鐵，驗收時卻未將ATP遠端監視等功能納入測試計畫，且主風泵、ATP遠端監視系統等確實有問題，顯有違約情事。

日車辯護律師批評，「世曦工程」的鑑定報告非常偏頗，內容跟工程技術幾乎無關，也非該公司的專業，引述行政院倉促公布的調查報告也是斷章取義，是基於不完整事實武斷作出的結論，且報告未署名，不知鑑定人的專業背景為何。近期運安會的完整調查報告將出爐，取得後與行政院報告相互參照，以此作為證據才較貼近事實。

製造商律師主張，從台鐵長期營運模式來看，從來沒有善加使用ATP遠端監控系統，且台鐵的系統基地台設計就有許多問題，系統會發出過多告警訊息，使調度員無法判斷是否與ATP有關，就算遠端監控正常連線，調度員恐怕也會忽視不處理，因此與事故無因果關係。

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