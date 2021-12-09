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梁勝富表示，失眠有三種，難以入睡、無法續睡或清晨太早醒來，睡眠不足會引起白天疲勞、嗜睡、注意力不集中，導致錯誤增加或發生事故，不少人以服用安眠藥來幫助睡眠，但是安眠藥對於有肝腎疾病、血壓或心臟疾病的人來說，使用上會有一定風險，因此安眠藥並不是最好治療長期失眠的方法。
「大腦過度活躍會導致睡眠困擾」梁勝富說，高壓生活所產生的憂慮和恐懼，使身體和大腦「過度激發（hyperarousal）」，也就是不斷處在緊繃狀態，使得想睡卻又睡不著，過度激發是現代失眠的重要關鍵，但透過神經回饋訓練（NFT），可幫助患者學會根據大腦活動即時算出的反饋指示，來控制和調節大腦活動，有助改善失眠。
梁勝富研究團隊開發一套智慧型神經回饋訓練和睡眠品質估測系統，此技術是由AI專家、神經科學家和臨床睡眠專家共同研發。以AI腦機介面（BCI）系統，提供從「睡眠監控」到「睡眠改善」的輔助診療功能，並結合穿戴式的大腦活動感測裝置，以及AI即時腦波分析程式（App），進行智慧型神經回饋訓練，搭配睡眠訓練師從旁輔助引導，使用者可學習透過特定大腦反應的視覺回饋來學習調整大腦活動，此系統也提供AI睡眠腦波判讀系統，以提供失眠診斷所需的準確睡眠指標以及治療後睡眠改善的客觀評估。
透過儀器「自主鍛鍊大腦」 受試者安眠藥減量、停藥
梁勝富表示，曾有一位游泳選手，長期受到失眠困擾，穿戴裝置監測腦波，發現腦波處於緊繃的狀態，並請睡眠訓練師引導他進行放鬆，「他游泳的時候最快樂，我們就引導他思考游泳時的感覺」，但當下沒有產生放鬆的腦波，此時睡眠訓練師再引導他更深度的感受，「想像游泳時每一道水流，流過身體的感覺。」沒想到，放鬆腦波就出現了。每個人每天都會有不同的情緒、壓力，都會影響腦波，因此必須透過系統呈現的視覺回饋，進而調整每一次的狀態。
目前100位受試者當中，有八成是有效果的，梁勝富表示，目前研究調查發現，這樣的睡眠訓練，兩週就看見初步改善了失眠問題，若連續訓練十二次，發現效果可以維持六個月。受試者中也有焦慮、憂鬱症患者，也發現安眠藥已減量三分之一，有的甚至已經停藥，不過此裝置系統尚未在台灣上市，處於試驗階段，因此並非醫療產品，只能用以輔助功能，建議失眠患者務必先接受正規治療，
梁勝富強調，「要靠自己的力量去做訓練」，一般的患者都靠藥物或其他外在因素改善失眠，但這套睡眠訓練系統，就像我們要自己舉啞鈴，才能練出肌肉。因為大腦長期處於緊繃、亢奮狀態，因此要「鍛鍊自己的大腦能夠學會放鬆、恢復彈性」，藉此也有機會減少安眠藥物使用，真正享受睡眠。
資料來源：健康醫療網 長期失眠怎麼辦？ 「鍛鍊大腦」擺脫安眠藥
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